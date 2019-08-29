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Букмекеры оценили шансы "Шахтера" выйти из группы Лиги чемпионов

29 августа, 22:33

"Горняки" - не в числе фаворитов у букмекеров

Уэйсли Снайдер определил соперников "Шахтера"

Уэйсли Снайдер определил соперников "Шахтера" / Фото: AFP

После жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов определились фавориты на выход в 1/8 финала у букмекеров. Нам интересен расклад в группе С, где выступает донецкий "Шахтер". "Горняки" сыграют в одном квартете с "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб и "Аталантой".

По мнению букмекеров, главным фаворитом группы является "МанСити". Коэффициент на победу в группе С команды Хосепа Гвардиолы колеблется от 1.04 до 1.16.

Коэффициент на победу в группе С "Аталанты" нашего Руслана Малиновского колеблется в диапазоне 7.5-14, в зависимости от конторы. А это означает, что эксперты отдают им предпочтение в борьбе за второе место. Шансы "Шахтера" победить в группе оцениваются коэффициентом от 9 до 18. А вот загребское "Динамо" является главным аутсайдером квартета. Коэффициент на них – от 34 до 101.

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Ранее сегодня "Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Луиш Каштру включил в состав на евросезон 29 игроков по спискам А и Б.

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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букмекеры Лига чемпионов жеребьевка Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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