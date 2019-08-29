Коваленко – о соперниках в ЛЧ: "Зинченко, наверное, тоже улыбнулся после этого жребия"

Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко поделился мнением о жеребьевке Лиги чемпионов и соперниках "горняков". Третий сезон подряд "горнякам" выпадает английский "Манчестер Сити". Коваленко считает, что за это время команда Хосепа Гвардиолы не изменилась.

Все о жеребьевке "Шахтера" в Лиге чемпионов

"МанСити" Всегда играет на топ-уровне, так что будем биться и стараться забирать свои очки. Но мы их уже знаем, успели выучить и, думаю, сможем преподнести им сюрприз. Позвоню ли Зинченко? Вероятно, да. Третий год подряд играть будем. Он, наверное, тоже улыбнулся после этого жребия", – рассказал Коваленко.

Также полузащитник оценил силу остальных участников квартета С, отметив, новую команду Руслана Малиновского "Аталанту".

"С загребским "Динамо" мы встречались на сборах и немного знаем его. Про "Аталанту" пока ничего не могу сказать, но они вышли в Лигу чемпионов, в их состав перешел наш украинский футболист Руслан Малиновский, так что это должна быть очень неплохая команда. Это хороший клуб, они хотят показать свой максимум в Лиге чемпионов, как и мы. С ними будут интересные матчи", – добавил футболист.

Ранее результаты жеребьевки прокомментировал нападающий Жуниор Мораес. Бразилец остался немного недоволен из-за того, что в третий раз подряд придется играть с "Сити".

Кстати, "Шахтер" уже обыгрывал "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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