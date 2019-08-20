Билеты на матч Украина – Нигерия поступили в продажу

Украинская ассоциация футбола на официальном сайте объявила о старте продаж билетов на контрольный поединок между сборными Украины и Нигерии.
Соперник сборной Украины перепутал украинский флаг на афише к матчу
Самый дешевый билет обойдется желающим в 80 гривен, самый дорогой можно купить за 400 гривен. Также добавим, что при этом один человек не может приобрести больше четырех билетов.
Напомним, что контрольная встреча состоится в Днепре 10 сентября в 21:30. За три дня до того команда Андрея Шевченко сыграет на выезде с Литвой в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
Отметим, что сборная Украины начнет сбор второго сентября в Киеве. А уже пятого числа после обеда команда возьмет курс на столицу Литвы – Вильнюс. Кстати, Нигерия стала бронзовым призером последнего розыгрыша Кубка Африки.
Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал список из 24 футболистов, которых смогут задействовать в предстоящих матчах.
В очном поединке Украина разгромила Сербию 5:0. Обзор матча:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк