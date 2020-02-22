Били, били и добили: джокер "Манчестер Сити" в концовке матча сломил "Лестер" в чемпионате Англии

Поединок между второй и третьей командами английской Премьер-лиги оказался очень упорным. Наш сайт вел онлайн "Лестер" – "Манчестер Сити". А судьбу трех очков решил один-единственный точный удар Габриэля Жезуса на 80-й минуте.

Подопечные Хосепа Гвардиолы больше владели инициативой и, пожалуй, заслужили победу. Хотя если бы на 8-й минуте форвард "Лестера" Джейми Варди обыграл голкипера гостей Эдерсона, а не потряс каркас ворота, все могло пойти по-другому. Хозяева огрызались редко, да метко. Чего стоит только удар со штрафного Джеймса Мэддисона, но снова "МанСити" выручил вратарь. А вот аргентинец Серхио Агуэро забил в концовке первого тайма, но из офсайда.

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На 61-й минуте после удара Гюндогана мяч попал в руку игрока "Лестера", и рефери после консультации с судьей, отвечающим за VAR, назначил 11-метровый. Но Агуэро не смог переиграть Каспера Шмайхеля. А вот Габриэл Жезус, который заменил его на 77-й минуте, достиг своего. Причем случилось это уже через три минуты пребывания бразильца на поле: после передачи Мареза он пробил кипера – 1:0 победа "Манчестер Сити".

"Горожане" набрали три очка и оторвались от "лис" уже на семь пунктов.

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ак "Манчестер Сити"

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