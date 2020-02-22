"Лестер" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция центрального матча тура чемпионата Англии

Нынешний, 27-й, тур чемпионата Англии уже в субботу дарит сразу два суперпоединка. Пару часов назад "Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби, убежав от конкурента за место в зоне Лиги чемпионов на четыре очка. А в 19:30 по киевскому времени на стадионе "Кинг Пауэр" местный "Лестер" принимает "Манчестер Сити". Наш сайт следит за событиями в прямом эфире.

"Лестер" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция

Турнирная ситуация. Команды борются за вторую позицию в Премьер-лиге. О том, чтобы попытаться догнать "Ливерпуль", уже все давно забыли. После 26 туров "МанСити" набрал 54 очка, а "Лестер" – 50. При любом раскладе в сегодняшней дуэли расстановка сил сохранится. Но "Лестеру", думается, хотелось бы чувствовать себя уверенней, поскольку "Челси" находится на расстоянии уже шести очков.

Последние результаты. Как ни странно, команды из лидирующей группы не блещут победами. "Челси" до сегодняшней победы над "Тоттенхэмом" не мог выиграть четыре тура. В последних пяти матчах "Манчестер Сити" брал верх дважды, а "Лестер" – лишь раз. Кроме того, напомним, "Манчестер Сити" отлучили от еврокубков на два года, команде также грозит лишение чемпионства 2014 года.

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Предыдущие "свидания" подопечных Хосепа Гвардиолы с "лисами" заканчивались в его пользу: в первом круге сезона 2019/2020 – 3:1, а в конце прошлого чемпионата – 1:0. Те встречи проходили в Манчестере. А вот на своем поле "Лестер" не уступает "горожанам" уже в трех поединках подряд. В целом же он не проигрывает на своем поле в 15 из 17 последних матчах, но в четырех подряд пропускает голы во втором тайме.

Смотрите, как "МанСити" скромно обыгрывал "Лестер" в чемпионате Англии 2018/19 на своем поле.

Прогнозы. Несмотря на приличную статистику выступлений на своем поле подопечных Брендана Роджерса, все букмекерские конторы явным фаворитом считают "Манчестер Сити". На успех гостей коэффициент колеблется 1.57-1.62, тогда как на хозяев 5.00-5.25; на ничью – 4.25.

Встреча ожидается довольно результативной. Букмекеры считают, что забьют в ней не меньше трех голов. Самый вероятный счет – 1:2 (коэф. – 8.30).

Где смотреть. На украинском телевидении матч лидеров английского футбола можно увидеть на телеканале Setanta Sports. Начало трансляции – в 19:25, а сама игра стартует в 19:30.

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