Так Морозюка еще не били: поединок экс-капитанов киевского "Динамо" в Турции

Благодаря голу Виды "Бешикташ" уничтожил на выезде клуб украинского футболиста

Радость Домагоя Виды. Фото: Twitter

Так Морозюка еще не били: поединок экс-капитанов киевского "Динамо" в Турции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c41/c0d/5cac41c0d12d7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c41/c0d/5cac41c0d12d7.png 2019-04-09T10:01:00+03:00 Футбол Благодаря голу Виды "Бешикташ" уничтожил на выезде клуб украинского футболиста

В чемпионате Турции состоялось противостояние двух бывших капитанов киевского "Динамо" – украинца Николая Морозюка и хорвата Домагоя Виды. Их команды "Ризеспор" и "Бешикташ" встретились на поле Морозюка. И матч завершился грандиозным фиаско клуба Николая, проигравшего "Бешикташу" Домагоя Виды со счетом 2:7.

Это самое крупное поражение Морозюка, который в январе на правах аренды перебрался из "Динамо" в Турцию, за время выступления в "Ризеспоре". Интересно, что оно произошло после каникул в турецком чемпионате, связанных с поединками сборных, когда Николай Морозюк со своим сексапильной женой Ириной навестил Киев и рассказал, почему он не хочет возвращаться в Украину на постоянной основе.

Разгромленная команда Морозюка

Отметим, что начало издевательскому разгрому "Ризеспора" положил как раз Домагой Вида, который на 8-й минуте головой замкнул подачу с углового. Это первый гол хорвата в нынешнем сезоне за "Бешикташ".

Как сообщалось ранее, жена Николая Морозюка показала интим с футболистом и свой шок после этого в аптеке. Ирина Морозюк еще никогда не была такой откровенной.

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