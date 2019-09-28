Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Арсенал / Фото: Instagram

В Англии начинается седьмой тур внутреннего первенства. Большинство поединков вынесены на субботу, поэтому болельщики смогут сполна насладиться футбольным зрелищем. А посмотреть есть на что: "Эвертон" попробует отобрать очки у "Манчестер Сити", а "Шеффилд Юнайтед" сразится с грозным "Ливерпулем".

Безусловно, центральный поединок этого тура вынесен на понедельник. Там "Манчестер Юнайтед" примет "Арсенал". Два лихорадочных коллектива сразятся за три очка и за место в ТОП-4.

28 сентября, суббота

14:30 "Шеффилд Юнайтед" – "Ливерпуль"

17:00 "Астон Вилла" – "Бернли"

17:00 " Челси" – "Брайтон"

17:00 "Борнмут" – "Вест Хэм"

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17:00 "Тоттенхэм" – "Саутгемптон"

17:00 "Вулверхэмптон – "Уотфорд"

17:00 "Кристал Пэлас – "Норвич"

19:30 "Эвертон" – "Манчестер Сити"

29 сентября, воскресенье

18:30 "Лестер Сити" – "Ньюкасл"

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30 сентября, понедельник

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов.

В последнем матче Манчестер Юнайтед проиграл "Вест Хэму", в составе которого забитым мячом отличился наш Андрей Ярмоленко, оставив в дураках самого дорогого защитника планеты.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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