"Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: появилась имена первых претендентов

Массимилиано Аллегри / Фото: AFP

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку. Фаворитом на пост нового наставника клуба является бывший тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, утверждает Tuttosport. Также на работу в "Юнайтед" претендует бывший наставник "ПСЖ" и "Бордо" Лоран Блан.

Под руководством норвежца "МЮ" выдал худший старт с момента образования Премьер-лиги, набрав в шести турах 8 очков и занимая 8-е место. В последнем матче Манчестер Юнайтед проиграл "Вест Хэму", в составе которого забитым мячом отличился наш Андрей Ярмоленко, оставив в дураках самого дорогого защитника планеты.

Также мы рассказывали, что Ярмоленко уступил Зинченко статус самого дорогого украинского футболиста. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

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Добавим, что во время этого матча защитник команды Фил Джонс, оставшийся на лавке запасных, в разговоре со спортивным директором клуба Эдом Вудвордом сказал, что Сульшер будет уволен в ближайшее время.

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