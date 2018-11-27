Битва за еврокубки: где смотреть матч "Хоффенхайм" – "Шахтер"

Расписание трансляций матча пятого тура Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

27 ноября "Шахтер" проведет важный матч в борьбе за еврокубковую весну. В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "горнякам" нужно на выезде не проиграть немецкому "Хоффенхайму", чтобы сохранить шансы на 1/8 финала ЛЧ или плей-офф Лиги Европы. Матч "Хоффенхайм" – "Шахтер" начнется в 22:00 по киевскому времени.

Расписание трансляций матча "Хоффенхайм" – "Шахтер":

канал "Футбол 1", в прямом эфире

текстовый онлайн "Хоффенхайм" – "Шахтер" с видео-повторами

сайт oll.tv (платно, в подписке)

канал "Футбол 2" 28 ноября в 08:15, повтор

канал "Футбол 1" 28 ноября в 17:00, повтор

канал "Футбол 2" 29 ноября в 00:25, повтор

канал "Футбол 2" 29 ноября в 14:15, повтор

канал "Футбол 2" 30 ноября в 20:00, повтор

канал "Футбол 1" 1 декабря в 10:55, повтор

Положение в группе с "Хоффенхаймом" и "Шахтером":





N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 3 0 1 12-3 9 2 ЛИОН ЛИОН 4 1 3 0 9-8 6 3 ХОФФЕНХАЙМ ХОФФЕНХАЙМ 4 0 3 1 8-9 3 4 ШАХТЕР ШАХТЕР 4 0 2 2 4-13 2

Ранее мы рассказывали интересные факты о клубе "Хоффенхайм" – команде из деревни, которую поднял несостоявшийся футболист.