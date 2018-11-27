Битва за еврокубки: где смотреть матч "Хоффенхайм" – "Шахтер"
Расписание трансляций матча пятого тура Лиги чемпионов на ТВ и в интернете
27 ноября "Шахтер" проведет важный матч в борьбе за еврокубковую весну. В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "горнякам" нужно на выезде не проиграть немецкому "Хоффенхайму", чтобы сохранить шансы на 1/8 финала ЛЧ или плей-офф Лиги Европы. Матч "Хоффенхайм" – "Шахтер" начнется в 22:00 по киевскому времени.
Расписание трансляций матча "Хоффенхайм" – "Шахтер":
- канал "Футбол 1", в прямом эфире
- текстовый онлайн "Хоффенхайм" – "Шахтер" с видео-повторами
- сайт oll.tv (платно, в подписке)
- канал "Футбол 2" 28 ноября в 08:15, повтор
- канал "Футбол 1" 28 ноября в 17:00, повтор
- канал "Футбол 2" 29 ноября в 00:25, повтор
- канал "Футбол 2" 29 ноября в 14:15, повтор
- канал "Футбол 2" 30 ноября в 20:00, повтор
- канал "Футбол 1" 1 декабря в 10:55, повтор
Положение в группе с "Хоффенхаймом" и "Шахтером":
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|4
|3
|0
|1
|12-3
|9
|2
|ЛИОН
|4
|1
|3
|0
|9-8
|6
|3
|ХОФФЕНХАЙМ
|4
|0
|3
|1
|8-9
|3
|4
|ШАХТЕР
|4
|0
|2
|2
|4-13
|2
Ранее мы рассказывали интересные факты о клубе "Хоффенхайм" – команде из деревни, которую поднял несостоявшийся футболист.
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