Битва за еврокубки: где смотреть матч "Хоффенхайм" – "Шахтер"

Вчера, 19:19

Расписание трансляций матча пятого тура Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

 

Матч &quot;Хоффенхайм&quot; - &quot;Шахтер&quot; начнется в 22:00. Фото AFP
Матч "Хоффенхайм" - "Шахтер" начнется в 22:00. Фото AFP

27 ноября "Шахтер" проведет важный матч в борьбе за еврокубковую весну. В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "горнякам" нужно на выезде не проиграть немецкому "Хоффенхайму", чтобы сохранить шансы на 1/8 финала ЛЧ или плей-офф Лиги Европы. Матч "Хоффенхайм" – "Шахтер" начнется в 22:00 по киевскому времени.

Расписание трансляций матча "Хоффенхайм" – "Шахтер":

  • канал "Футбол 1", в прямом эфире
  • текстовый онлайн "Хоффенхайм" – "Шахтер" с видео-повторами
  • сайт oll.tv (платно, в подписке)
  • канал "Футбол 2" 28 ноября в 08:15, повтор
  • канал "Футбол 1" 28 ноября в 17:00, повтор
  • канал "Футбол 2" 29 ноября в 00:25, повтор
  • канал "Футбол 2" 29 ноября в 14:15, повтор
  • канал "Футбол 2" 30 ноября в 20:00, повтор
  • канал "Футбол 1" 1 декабря в 10:55, повтор

Положение в группе с "Хоффенхаймом" и "Шахтером":

NКомандаИВНПМО
1   МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 3 0 1 12-3 9
2   ЛИОН 4 1 3 0 9-8 6
3   ХОФФЕНХАЙМ 4 0 3 1 8-9 3
4   ШАХТЕР 4 0 2 2 4-13 2

Ранее мы рассказывали интересные факты о клубе "Хоффенхайм" – команде из деревни, которую поднял несостоявшийся футболист.
Лига чемпионов, Шахтер Донецк, где смотреть, Хоффенхайм

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Сегодня|Спорт

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