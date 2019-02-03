Битва за Лигу чемпионов: где смотреть матч "Рома" – "Милан"
Расписание трансляций центрального поединка тура в чемпионате Италии на ТВ и в интернете
В центральном матче 22 тура чемпионата Италии, который пройдет в этот уикенд, римская "Рома" на домашнем стадионе примет "Милан". Это матч может стать последним для главного тренера римлян Эусебио Ди Франческо. Руководство разгневало поражение в Кубке Италии со счетом 1:7 от "Фиорентины". Поединок "Рома" – "Милан" начнется в 21:30 по киевскому времени.
Где смотреть матч "Рома" – "Милан":
- канал "Футбол 1" в прямом эфире
- сайт oll.tv (в подписке) в прямом эфире
- канал "Футбол 2" 4 февраля в 04:00, повтор
- канал "Футбол 1" 4 февраля в 12:00, повтор
- канал "Футбол 1" 5 февраля в 10:20, повтор
- канал "Футбол 2" 5 февраля в 21:05, повтор
- канал "Футбол 1" 6 февраля в 16:30, повтор
"Рома" – "Милан": прогноз букмекеров. Эксперты называют хозяев небольшими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Ромы" равен 2.20, тогда как на победу "Милана" можно сделать ставку с коэффициентом 3.20, а на ничью – 3.75.
Также в воскресенье состоится центральный матч 25 тура Премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Арсенал". Команда Гвардиолы может вернуть себе второе место в таблице, а гости в случае успеха поднимутся в "зону Лиги чемпионов". Смотреть "Манчестер Сити" – "Арсенал" можно на канале "Футбол 2" в прямом эфире.
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