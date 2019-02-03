Где смотреть центральный матч Премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Арсенал"
Расписание трансляций поединка чемпионата Англии на ТВ и в интернете
В центральном поединке 25 тура чемпионата Англии по футболу в воскресенье сыграют "Манчестер Сити" и "Арсенал". На данный момент команда Хосепа Гвардиолы занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, но в случае победы вернет себе вторую строчку. В свою очередь, "Арсенал" в случае успеха поднимется на четвертое место – в "зону Лиги чемпионов".
Расписание трансляций матча "Манчестер Сити" – "Арсенал":
- канал "Футбол 2" в прямом эфире
- oll.tv (в подписке) в прямом эфире
- канал "Футбол 2" 4 февраля в 02:05, повтор
- канал "Футбол 2" 4 февраля в 12:35, повтор
- канал "Футбол 2" 5 февраля в 06:25, повтор
- канал "Футбол 1" 5 февраля в 16:50, повтор
- канал "Футбол 2" 6 февраля в 03:55, повтор
- канал "Футбол 1" 6 февраля в 13:50, повтор
"Манчестер Сити" – "Арсенал": котировки букмекеров. Эксперты считают хозяев явными фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "МанСити" составляет всего 1.27, тогда как на победу "Арсенала" можно сделать ставку с коэффициентом 10.50, а на ничью – 6.60. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: "тотал матча" вместо привычных "2,5 гола" изменен на "3,5 гола", котировки на "больше" и "меньше" равные, т.е. можно ожидать 3-4 мяча.
Кстати, накануне "Арсенал" арендовал у "Барселоны" Суареса. Испанский футболист в текущем сезоне провел всего два матча.
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