Где смотреть центральный матч Премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Арсенал"

Расписание трансляций поединка чемпионата Англии на ТВ и в интернете

Пеп Гвардиола. Главный тренер "Манчестер Сити". Фото: AFP

Где смотреть центральный матч Премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Арсенал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6ab/f7c/5c56abf7c4a4a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6ab/f7c/5c56abf7c4a4a.jpg 2019-02-03T10:53:22+02:00 Футбол Расписание трансляций поединка чемпионата Англии на ТВ и в интернете

В центральном поединке 25 тура чемпионата Англии по футболу в воскресенье сыграют "Манчестер Сити" и "Арсенал". На данный момент команда Хосепа Гвардиолы занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, но в случае победы вернет себе вторую строчку. В свою очередь, "Арсенал" в случае успеха поднимется на четвертое место – в "зону Лиги чемпионов".

Расписание трансляций матча "Манчестер Сити" – "Арсенал":

канал "Футбол 2" в прямом эфире

oll.tv (в подписке) в прямом эфире

канал "Футбол 2" 4 февраля в 02:05, повтор

канал "Футбол 2" 4 февраля в 12:35, повтор

канал "Футбол 2" 5 февраля в 06:25, повтор

канал "Футбол 1" 5 февраля в 16:50, повтор

канал "Футбол 2" 6 февраля в 03:55, повтор

канал "Футбол 1" 6 февраля в 13:50, повтор

"Манчестер Сити" – "Арсенал": котировки букмекеров. Эксперты считают хозяев явными фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "МанСити" составляет всего 1.27, тогда как на победу "Арсенала" можно сделать ставку с коэффициентом 10.50, а на ничью – 6.60. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: "тотал матча" вместо привычных "2,5 гола" изменен на "3,5 гола", котировки на "больше" и "меньше" равные, т.е. можно ожидать 3-4 мяча.

Кстати, накануне "Арсенал" арендовал у "Барселоны" Суареса. Испанский футболист в текущем сезоне провел всего два матча.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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