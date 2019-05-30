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Битва за первое место в группе: где смотреть матч Украина – Нигерия на молодежном ЧМ-2019

30 мая, 18:10

Украина и Нигерия разыграют между собой победителя группы D

Фото: ФФУ

В четверг, 30 мая, молодежная сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира U-20 в Польше. Соперником команды Александра Петракова станет команда Нигерии. Встреча третьего тура начнется в 21:30 по киевскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале UA:Первый.

Украина уже гарантировала себе выход в 1/8 финала, но пока открыт вопрос, с какого места. Чтобы сохранить за собой первое место в группе украинцам нужно не проиграть нигерийцам. Отметим, что при равном количестве очков у нескольких участников в групповом турнире сначала учитываются разница забитых и пропущенных мячей и количество забитых мячей во всех матчах, а затем – показатели конкурентов в личных встречах.

Добавим, что в плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета и четыре из шести лучших сборных среди тех, которые займут третьи места.

На данный момент Украина опережает Нигерию на три балла, обе команды имеют +2 по разнице забитых и пропущенных голов.

Букмекеры считают Нигерию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Пола Эйгбогуна – 2.40, на ничью – 2.50, на победу Украины – 3.50. Отметим, что в матче против США украинцы также были в статусе аутсайдера, но это не помешало нашим футболистам одержать победу.

Ранее Александр Сопко высказался о выходе сборной Украины в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019. "С такой игрой тревожно за наши перспективы в плей-офф", – заявил эксперт.

Вчера состоялся финал Лиги Европы, в котором "Челси" разгромил "Арсенал" 4:1:

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Сегодня|Спорт

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