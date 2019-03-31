Битва за Виду: названы главные претенденты на экс-динамовца

За вице-чемпиона мира поспорят клубы из Италии и Испании. В Турции за Домагоя хотят получить восьмизначную сумму

Домагой Вида. Фото: Getty Images

Битва за Виду: названы главные претенденты на экс-динамовца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ee/60e/5ca0ee60e317c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ee/60e/5ca0ee60e317c.png 2019-03-31T19:47:00+03:00 Футбол За вице-чемпиона мира поспорят клубы из Италии и Испании. В Турции за Домагоя хотят получить восьмизначную сумму

Защитник сборной Хорватии и турецкого "Бешикташа" Домагой Вида, в прошлом году ставший вице-чемпионом мира, может покинуть стамбульский клуб уже нынешним летом.

Как сообщает турецкое издание Duhuliye, интерес к 29-летнему хорвату проявляют "Севилья" и "Рома", при этом сумма трансфера может составить около 15 миллионов евро. Напомним, в свое время "Динамо" отпустило Виду в Турцию бесплатно.

Ожидается, что по окончанию сезона руководство "Бешикташа" проведет переговоры со всеми заинтересованными покупателями.

Отметим, что текущем сезоне Вида провел за "Бешикташ" 30 матчей. Его клуб в чемпионате Турции занимает третье место. А вот со сборной Хорватии Домагой опозорился в отборе на Евро-2020, сенсационно проиграв на выезде венграм. При этом в победе над вице-чемпионами мира принял непосредственное участие "наследник" Виды в киевском "Динамо" – занявший его позицию центрбека венгр Тамаш Кадар.

Как сообщалось ранее, хорватские футболисты, крикнувшие "Слава Украине" в Москве, получили государственные награды.

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