Сенсация в Будапеште: динамовец, "похоронивший" киевлян в матче с "Челси", обыграл вице-чемпионов мира
Хорваты, за которых выступал лучший футболист планеты, опозорились в поединке против венгров
В Будапеште в воскресенье грянула главная сенсация отбора Евро-2020. Сборная Венгрии дома обыграла финалистов последнего чемпионата мира хорватов со счетом 2:1. Причем балканцы играли своим основным составом, включая полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, лучшего футболиста мира прошлого года – хавбека "Реала" Луку Модрича и экс-динамовца Домагоя Виду.
В свою очередь за венгров весь поединок отыграл нынешний защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар. Напомним, ранее в свой день рождения он привез несколько голов в ворота киевлян в ответной игре Лиги Европы с "Челси", за что с большим отрывом победил в опросе на "звание" худшего футболиста в составе "Динамо" в той встрече. Однако за сборную Венгрии Кадар действовал сегодня куда надежнее, поспособствовав волевой победе над второй сборной планеты!
- Венгрия – Хорватия – 2:1
- Салай, 34, Паткай, 76 – Ребич,13
Обзор первого тайма матча Венгрия – Хорватия (2:1)
Обзор второго тайма матча Венгрия – Хорватия (2:1)
Как сообщалось ранее, сборная Украины потеряла форварда перед игрой с Люксембургом.
Также сообщалось, что Караваев не рискнул обменяться футболками с Роналду.
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