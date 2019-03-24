Сенсация в Будапеште: динамовец, "похоронивший" киевлян в матче с "Челси", обыграл вице-чемпионов мира

Хорваты, за которых выступал лучший футболист планеты, опозорились в поединке против венгров

Динамовец Кадар (справа) обыграл хорватов. Фото: AFP

Сенсация в Будапеште: динамовец, "похоронивший" киевлян в матче с "Челси", обыграл вице-чемпионов мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7d6/d0e/5c97d6d0effe4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7d6/d0e/5c97d6d0effe4.png 2019-03-24T21:24:00+02:00 Футбол Хорваты, за которых выступал лучший футболист планеты, опозорились в поединке против венгров

В Будапеште в воскресенье грянула главная сенсация отбора Евро-2020. Сборная Венгрии дома обыграла финалистов последнего чемпионата мира хорватов со счетом 2:1. Причем балканцы играли своим основным составом, включая полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, лучшего футболиста мира прошлого года – хавбека "Реала" Луку Модрича и экс-динамовца Домагоя Виду.

В свою очередь за венгров весь поединок отыграл нынешний защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар. Напомним, ранее в свой день рождения он привез несколько голов в ворота киевлян в ответной игре Лиги Европы с "Челси", за что с большим отрывом победил в опросе на "звание" худшего футболиста в составе "Динамо" в той встрече. Однако за сборную Венгрии Кадар действовал сегодня куда надежнее, поспособствовав волевой победе над второй сборной планеты!

Венгрия – Хорватия – 2:1

Салай, 34, Паткай, 76 – Ребич,13

Обзор первого тайма матча Венгрия – Хорватия (2:1)

Обзор второго тайма матча Венгрия – Хорватия (2:1)

Как сообщалось ранее, сборная Украины потеряла форварда перед игрой с Люксембургом.

Также сообщалось, что Караваев не рискнул обменяться футболками с Роналду.

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