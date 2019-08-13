Битвы "Динамо", Реброва и Шведа: расписание и результаты ответных матчей 3-го квалифай-раунда ЛЧ

Во вторник, 13 августа, проходят ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Главный поединок вечера для Украины – в Киеве. Онлайн "Динамо" – "Брюгге" смотрите в трансляции на нашем сайте. Напомним, неделей ранее киевляне проиграли бельгийцам на выезде со счетом 0:1.
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Отметим, что победителя пары "Динамо" – "Брюгге" в следующем этапе квалификации ЛЧ ждет лучший из противостояния "Ласк" (Австрия) – "Базель" (Швейцария). Первая игра этих команд в Швейцарии завершилась победой австрийцев – 2:1.
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Отметим, что с хорошими шансами на выход в заключительный раунд отбора Лиги чемпионов подошли "Ференцварош" Сергея Реброва и "Селтик" Марьяна Шведа.
Лига чемпионов. Ответные матчи 3-го квалифай-раунда
- 19:30 Карабах - АПОЭЛ
- Первый матч – 2:1
- 20:00 Русенборг - Марибор
- Первый матч – 3:1
- 20:30 Динамо К - Брюгге
- Первый матч – 0:1
- 21:00 Ференцварош - Динамо З
- Первый матч – 1:1
- 21:00 Копенгаген - Црвена Звезда
- Первый матч – 1:1
- 21:30 Аякс - ПАОК
- Первый матч – 2:2
- 21:30 Олимпиакос - Истанбул Башакшехир
- Первый матч – 1:0
- 21:30 ЛАСК - Базель
- Первый матч – 2:1
- 21:45 Селтик - ЧФР Клуж
- Первый матч – 1:1
- 22:00 Порту - Краснодар
- Первый матч – 1:0
Смотрите обзор финала Лиги чемпионов-2019
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