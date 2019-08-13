Битвы "Динамо", Реброва и Шведа: расписание и результаты ответных матчей 3-го квалифай-раунда ЛЧ

Горячий вечер в Европе. Проходит сразу десять матчей самого престижного футбольного еврокубка

Во вторник, 13 августа, проходят ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Главный поединок вечера для Украины – в Киеве. Онлайн "Динамо" – "Брюгге" смотрите в трансляции на нашем сайте. Напомним, неделей ранее киевляне проиграли бельгийцам на выезде со счетом 0:1.

Как "Динамо" обыгрывало "Олимпиакос" в Киеве – 1:0 в феврале 2019-го

Отметим, что победителя пары "Динамо" – "Брюгге" в следующем этапе квалификации ЛЧ ждет лучший из противостояния "Ласк" (Австрия) – "Базель" (Швейцария). Первая игра этих команд в Швейцарии завершилась победой австрийцев – 2:1.

Реклама

"Динамо" - "Брюгге": где смотреть матч Лиги чемпионов

Отметим, что с хорошими шансами на выход в заключительный раунд отбора Лиги чемпионов подошли "Ференцварош" Сергея Реброва и "Селтик" Марьяна Шведа.

Лига чемпионов. Ответные матчи 3-го квалифай-раунда

19:30 Карабах - АПОЭЛ

Первый матч – 2:1

20:00 Русенборг - Марибор

Первый матч – 3:1

20:30 Динамо К - Брюгге

Первый матч – 0:1

21:00 Ференцварош - Динамо З​​​​​​​

​​​​​​​Первый матч – 1:1

21:00 Копенгаген - Црвена Звезда

​​​​​​​Первый матч – 1:1

21:30 Аякс - ПАОК

​​​​​​​Первый матч – 2:2

21:30 Олимпиакос - Истанбул Башакшехир

​​​​​​​Первый матч – 1:0

21:30 ЛАСК - Базель

​​​​​​​Первый матч – 2:1

21:45 Селтик - ЧФР Клуж

​​​​​​​Первый матч – 1:1

22:00 Порту - Краснодар

​​​​​​​Первый матч – 1:0

Смотрите обзор финала Лиги чемпионов-2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама