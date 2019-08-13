"Динамо" – "Брюгге": онлайн трансляция Лиги чемпионов

Решающий матч для киевлян: нужно побеждать "Брюгге" и выходить в раунд плей-офф

Динамо - Брюгге / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня, 13 августа, на НСК "Олимпийский" состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Брюгге". Первая встреча завершилась минимальной победой бельгийской команды – 1:0. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в плей-офф с триумфатором пары "ЛАСК"/"Базель", проигравший отправится в плей-офф Лиги Европы.

Перед матчем с бельгийским клубом киевляне проиграли донецкому "Шахтеру" во внутреннем чемпионате. В этом поединке Александр Хацкевич провел некоторые эксперименты с составом и сыграл в традиционный для встреч с дончанами оборонительный футбол.

Также на выходных свой матч чемпионата проводил и "Брюгге", который на выезде в концовке дожал "Остенде" со счетом 2:0.

Если говорить о кадрах, то в распоряжении тренерского штаба "Динамо" все сильнейшие исполнители на данный момент. Вряд ли что-то изменится в линии обороны, а вот в центре поля белорус может сделать более рисковую ставку – оставить кого-то из тройки центральных хавбеков за пределами состава ради

Клемана накануне ответного матча в Киеве тревожила травма Соболя. Эдуард получил повреждение в первой игре с "Динамо" и не играл против Остенде. Однако к ответной встрече готовился наравне со всеми. Вероятно, украинец сыграет на "Олимпийском".

Слова тренеров.

"Мы уже переключились на Брюгге. Это разные турниры и совершенно разные стратегии. Психологически мы готовы, футболистам необходимо выкинуть все из головы и сосредоточиться на Брюгге. Это уже шестой матч за короткий промежуток времени. Мы должны проявить характер и силу воли, иначе победить будет сложно", – отметил Хацкевич.

"Этот матч покажет, насколько мы сейчас готовы. Действительно, в первом тайме домашнего матча мы доминировали, а потом соперник перехватил инициативу. В первом тайме на поле играл топ-клуб Брюгге, а во втором — середняк. Мы опять попытаемся достичь топ-уровня, контратаковать и забить. Играть на отбой не собираемся. Главная наша задача — пройти в следующий раунд. Будет ли играть Соболь? Большой секрет", – добавил Клеман.

Ориентировочные составы:

"Динамо": Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Буяльский, Шепелев, Гармаш - Цыганков, Вербич, Родригес.

"Брюгге": Миньоле - Мата, Митрович, Дели, Колс - Ритс, Вормер, Ванакен - Тау, Бонавентуре, Окереке.

Ранее на предматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич заявил, что команде нужно забивать, но и не стоит забывать об обороне.

А полузащитник Виктор Цыганков отметил, что – единственная попытка пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Для выхода в следующий раунд киевлянам нужно побеждать с разницей в два мяча, а в случае победы 1:0 будет назначено дополнительное время. Киевляне должны обыгрывать "Брюгге", как это делали со "Львовом" в Премьер-лиге:

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