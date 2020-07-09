"А кому еще оставалось бить?": Максимов – о выборе пенальтистов и почему не выпустил 16-летнего вратаря

Наставник "Ворсклы" меньше бы расстроился, если бы "Динамо" выиграло в основное время

Полтавская "Ворскла" уступила в финале Кубка Украины киевскому "Динамо" в драматической серии послематчевых пенальти. После матча состоялась пресс-конференция с участие наставника полтавчан Юрием Максимовым, сообщает dynamo.kiev.ua.

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- Тяжело, конечно, сейчас говорить. Никому не пожелал бы очутиться в такой ситуации. Да, "Динамо" было сегодня нас сильнее, но нам удалось первыми забить мяч. Наверное, я не так бы расстроился, если бы киевляне нам забили второй мяч с игры. А так, сейчас очень обидно, проиграли в лотерее, в серии пенальти. Ребят мне упрекнуть не в чем. Бились, играли. Но счастье было не на нашей стороне...

- Многие ожидали, что вы снова под серию пенальти выпустите молодого вратаря Исенко, который блеснул в серии пенальти в полуфинале. Почему не сделали эту замену?

- Дело в том, Степанюк попросил замену, когда оставалось играть целых 10 минут. Если бы я его оставил на поле, а мы потом пропустили бы, то сейчас корил бы себя за это.

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- В последнем туре чемпионата Украины вы выставили резервный состав, и сегодня, по логике, ваша команда должна была быть свежее соперника. Почему так не произошло?

- Вот вы были бы на поле, и, может, помогли бы нам победить. А если серьезно, то команда соперника действительно чуть-чуть сильнее нас – что же с этим можно сделать? Такая ситуация...

- Баенко во второй подряд серии пенальти бьет выше ворот. Может, в данном случае речь не в лотерее, а все-таки в мастерстве?

- Вы этими словами, как ножом по сердцу... А кому еще оставалось бить? Вратарь разве что мог к "точке" подойти.

Ранее мы опубликовали послематчевую пресс-конференцию главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко. В этот раз наставник киевлян не имеет претензий к бригаде арбитров.

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