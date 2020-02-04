Благородство в футзале: игрок выбил мяч после травмы соперника вместо того, чтобы забить гол

Участники матча по футзалу в Испании показали прекрасный пример честной игры. Во время поединка между "Сантьяго" и "Манзанарес" игрок одной из команд в простой ситуации оступился и травмировал ногу. Мяч подхватил его соперник, но увидев, что бедолага корчится от боли, выбил мяч в аут, хотя спокойно мог с партнером по команде реализовать выход на одного вратаря. За такое можно только поаплодировать игроку.

А вы знаете самый известный случай fair play в футболе? Случилось это 16 декабря 2000 года в матче "Вест Хэм" – "Эвертон". Во время атаки "молотобойцев" вратарь "ирисок" получил травму и остался лежать на поле. Лондонцы продолжили атаку, но ждавший мяч в штрафной площади Паоло Ди Канио вместо того, чтобы пробить по пустым воротам, поймал мяч в руки. В итоге Паоло стал героем для всего мира, а ФИФА вручила ему приз Fair play.

Реклама

Недавно мы писали, что Франческо Тотти забил красивый гол после пижонского финта соперника. Знаменитый итальянец отомстил сопернику за унизительный финт.

Кстати, за такой финт Неймара наказали желтой карточкой во Франции. Техническое движение в исполнении бразильца рефери счел унизительным по отношению к сопернику. "Они просто убивают футбол", – возмущаются в сети поклонники бразильца.

Скандал получил свое продолжение после матча. Бразилец устроил словесную перепалку с арбитром в подтрибунном помещении. Позже в сети появилась расшифровка разговора Неймара с арбитром. Во Франции уже сообщили, что игроку "Пари-Сен-Жермен" светит наказание за оскорбление рефери.

Смотрите, как забивает Неймар:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама