"Футбол после этого умер": Неймару за финт "радугу" показали желтую карточку

Техническое движение в исполнении бразильца рефери посчитал унизительным по отношению к сопернику

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар стал жертвой неоднозначного решения арбитра Жерома Бризара, судившего матч 22-го тура французской Лиги 1 с "Монпелье", который парижане выиграли 5:0. На 38-й минуте поединка Неймар был наказан желтой карточкой после того, как выполнил эффектный финт "радуга".

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По словам защитника парижского клуба Преснеля Кимпембе, арбитр трактовал действия Неймара как "неспортивное поведение". "Это невероятно. Арбитр заявил, что в действиях Неймара было что-то унизительное, поэтому он и наказал его карточкой", – цитирует Кимпембе Esporte Interativo.

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Пользователи соцсетей шокированы наказанием Неймара

"Неймар получил желтую карточку за финт? Футбол умер", – написал пользователь Twitter Ramon Sant

"Они просто убивают футбол", – возмущается на своей странице в Twitter пользователь Neobxd

"Неймар не может веселиться, праздновать день рождения, красить волосы, отдыхать на карнавале, иметь связи с девушками. Неймар не может упасть, почувствовав боль, а теперь он еще не может и обыгрывать соперников с помощью дриблинга. Все идёт к тому, что скоро Неймар не сможет быть человеком", – негодуют в фанатском аккаунте Неймара

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В окружении бразильца не исключают, что такое отношение к нему подтолкнет футболиста к решению покинуть Францию. Ранее мы сообщали, что тренер "Барселоны" назвал Неймара игроком, который может его осчастливить.

Смотрите, как забивает Неймар

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