Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

Расшифровано ругательство, которое Неймар сказал судье в отместку за желтую карточку

2 февраля, 15:29

Бразильский форвард "ПСЖ" не находит себе места после "горчичника", полученного за "унизительный" финт

Неймар vs арбитр

Неймар vs арбитр / Фото: Reuters

Скандал, связанный со спорной желтой карточкой Неймару за финт-"радугу" в матче с "Монпелье", набирает обороты. Испанские журналисты расшифровали словесную перепалку бразильца из "ПСЖ" со служителями Фемиды, которая имела место после этого "горчичника" в подтрибунном помещении.

Напомним, на 38-й минуте поединка "ПСЖ" – "Монпелье" Неймар попытался обыграть соперника, перебросив мяч мимо него при помощи эффектного захвата кожаного снаряда двумя ногами. Рефери Жером Бризар счел этот финт унизительным по отношению к сопернику, и выписал бразильцу предупреждение.

Читайте также: Скандал в Париже: тренер "ПСЖ" у бровки поля применил силу к Мбаппе, чтобы усмирить звезду

Реклама

Неймар начал спорить с арбитром еще на поле, отметив, что "всего лишь играет в футбол". Конфронтация продолжилась после первого тайма в подтрибунном помещении. Неймар подошел к Марко Верратти, который общался с судьей, и сказал одноклубнику: "Я играю в футбол, а он показывает мне желтую карточку. Скажи ему, что он не может так поступать!"

В тренде
"Ливерпуль" – "Саутгемптон": онлайн матча чемпионата Англии

Четвертый арбитр велел Неймару успокоиться, на что бразилец ответил: "Успокоиться? Моя задница!" – и со всей силы бросил какой-то предмет в стену. По информации издания AS, который приводит расшифровку словесной перепалки, за споры с арбитром Неймару могут грозить санкции.

Смотрите, как забивает Неймар

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

судья чемпионат Франции псж Неймар

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Англии
Прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата АнглииФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...