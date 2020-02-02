Расшифровано ругательство, которое Неймар сказал судье в отместку за желтую карточку

Бразильский форвард "ПСЖ" не находит себе места после "горчичника", полученного за "унизительный" финт

Неймар vs арбитр / Фото: Reuters

Скандал, связанный со спорной желтой карточкой Неймару за финт-"радугу" в матче с "Монпелье", набирает обороты. Испанские журналисты расшифровали словесную перепалку бразильца из "ПСЖ" со служителями Фемиды, которая имела место после этого "горчичника" в подтрибунном помещении.

Напомним, на 38-й минуте поединка "ПСЖ" – "Монпелье" Неймар попытался обыграть соперника, перебросив мяч мимо него при помощи эффектного захвата кожаного снаряда двумя ногами. Рефери Жером Бризар счел этот финт унизительным по отношению к сопернику, и выписал бразильцу предупреждение.

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Неймар начал спорить с арбитром еще на поле, отметив, что "всего лишь играет в футбол". Конфронтация продолжилась после первого тайма в подтрибунном помещении. Неймар подошел к Марко Верратти, который общался с судьей, и сказал одноклубнику: "Я играю в футбол, а он показывает мне желтую карточку. Скажи ему, что он не может так поступать!"

Четвертый арбитр велел Неймару успокоиться, на что бразилец ответил: "Успокоиться? Моя задница!" – и со всей силы бросил какой-то предмет в стену. По информации издания AS, который приводит расшифровку словесной перепалки, за споры с арбитром Неймару могут грозить санкции.

Смотрите, как забивает Неймар

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