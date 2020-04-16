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Блаттер назвал три страны, которым могут отдать "купленный" чемпионат мира-2022

16 апреля, 10:33

Богдан Юрков

Главным претендентом на мировое первенство, которое из-за скандала может потерять Катар, являются США

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер назвал три страны, которые могут принять чемпионат мира по футболу в 2022 году вместо Катара. Напомним, Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за скандала со взятками. Главным претендентом на то, что забрать у шейхов следующий мундиаль, являются США.

"США могут сделать это вместо 2026 года. Они способны, это не ракетостроение. Япония также может принять турнир. Они также предложили провести чемпионат мира 2022 года. К счастью, на чемпионате мира 2022 года будет только 32 команды, а не 48, как планировал президент ФИФА Джанни Инфантино. Организационные усилия не будут больше, чем на ЧМ-2018, – приводит слова Зеппа Блаттера ESPN. – Кроме того, Германия могла бы принять ЧМ-2022. Но это будет означать, что после 2018 года турнир вновь будет проводиться в Европе, поэтому такой вариант не будет приоритетом"

Зепп Блаттер

Зепп Блаттер / Фото: Getty Images

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Ранее министерство юстиции США обвинило Россию и Катар в даче взяток чиновникам ФИФА за проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. В частности, сообщалось, что взятки при голосовании за Катар получили бывший президент Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра и бывший вице-президент ФИФА и президент Южноамериканской футбольной конфедерации Николас Леоз.

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Отметим, что чемпионат мира в Катаре запланирован на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Смотрите сюжет о махинациях в ФИФА

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Германия США Япония коррупция ФИФА ЧМ-2022 Зепп Блаттер Катар-2022

Источник: ESPN

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