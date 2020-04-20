Блаттер "забыл" об украинцах, называя сборную Европы всех времен. Зато включил в нее россиянина

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер составил символическую сборную из лучших футболистов Европы всех времен по случаю 60-летия с момента проведения первого чемпионата Старого Света. Скандальный швейцарец не включил в нее ни одного из трех украинских обладателей "Золотого мяча" (Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко), но при этом поставил на ворота российского голкипера Льва Яшина. Ранее Блаттер назвал страны, которым могут отдать "купленный" ЧМ-2022.

Зепп Блаттер и Владимир Путин / Фото: Getty Images

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Символическая сборная Европы всех времен – версия Блаттера

Вратарь: Лев Яшин (СССР)

Лев Яшин (СССР) Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания)

Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания) Полузащитники: Йохан Кройфф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия).

Йохан Кройфф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия). Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды)

Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды) Тренер: Висенте Дель Боске (Испания)

Зепп Блаттер / Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что у Блаттера и Платини новые проблемы: ФИФА требует вернуть 1,8 млн евро, которые швейцарец заплатил французу в 2011 году со счета Международной футбольной федерации.

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