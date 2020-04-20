Блаттер "забыл" об украинцах, называя сборную Европы всех времен. Зато включил в нее россиянина

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер составил символическую сборную из лучших футболистов Европы всех времен по случаю 60-летия с момента проведения первого чемпионата Старого Света. Скандальный швейцарец не включил в нее ни одного из трех украинских обладателей "Золотого мяча" (Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко), но при этом поставил на ворота российского голкипера Льва Яшина. Ранее Блаттер назвал страны, которым могут отдать "купленный" ЧМ-2022.
Символическая сборная Европы всех времен – версия Блаттера
- Вратарь: Лев Яшин (СССР)
- Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания)
- Полузащитники: Йохан Кройфф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия).
- Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды)
- Тренер: Висенте Дель Боске (Испания)
Ранее мы сообщали, что у Блаттера и Платини новые проблемы: ФИФА требует вернуть 1,8 млн евро, которые швейцарец заплатил французу в 2011 году со счета Международной футбольной федерации.
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