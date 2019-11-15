Ближайший соперник сборной Украины с трудом справился с Люксембургом

Команда Сербии ведет борьбу за второе место в группе В

Сербы не без проблем справились с Люксембургом

В то время как сборная Украины досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, ее соперники по группе В продолжают бороться за второе место. Вчера вечером в этом заочном противостоянии и Сербия, и Португалия добыли победы. Хотя успех балканцев во встрече с Люксембургом пришел к ним непросто. Напомним, что в четверг сборная Украины минимально обыграла Эстонию в товарищеском матче в Запорожье.

На стадионе Райко Митича в Белграде сербы дважды отличились в первом тайме. Однако после перерыва Люксембург еще раз дал понять, что уже не является мальчиком для биться, и сократил отставание до минимума. Затем команды обменялись голами – в итоге непростая победа хозяев 3:2. Один из мячей забил киевский динамовец Родригеш. Смотрите обзор матча.

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Сербия: Дмитрович, Максимович, Миленкович, Коларов, Младенович, Тадич (Лукич, 90+2), Милинкович-Савич (Радоньич, 62), Ляйич (Джуричич, 79), Миливоевич, Максимович, Митрович.

Люксембург: Морис, Халль, Карлсон, Шано, Янс, Родригеш, В. Тилль (Синани, 79), Филиппс (Скендерович, 46), Жерсон, О. Тилль (Тюрпель, 61), Девилль.

Голы: Митрович (11, 43), Радонич (70) – Родригеш (54), Тюрпель (75)

Теперь воскресный поединок с украинцами для сербов имеет судьбоносное значение. Только победа над командой Андрея Шевченко даст им шанс на второе место.



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