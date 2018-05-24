Блохин радовался "Волге", а Роналду имеет собственный самолет: сравнение финалов еврокубков в Киеве

Киев во второй раз примет матч за еврокубок. Снова с 5,5 "Золотыми Мячами", но уже без шоколадок за 4 копейки

Хотя субботний финал Лиги чемпионов для Киева - дебютный, матч за еврокубковый трофей столице Украины принимать не впервой. Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве. Речь не о Евро-2012, турнире сборных, а именно о клубном футболе. О далеком 1975-м, когда за Суперкубок УЕФА боролись киевское "Динамо" и мюнхенская "Бавария". Первый матч в Германии наши выиграли 1:0, Олег Блохин разобрался тогда со всей защитой мюнхенцев. А 6 октября команда Лобановского принимала команду Крамера в Киеве. И ответный матч тоже выиграла, забивал снова Блохин, но уже дважды - 2:0. Динамовцам вручили 15-килограммовый трофей Суперкубка, и, кстати, победителям ЛЧ сейчас будет полегче - таскать придется 7,5 кг.

43 года между финалами, и, конечно, все в футболе изменилось...

СТАДИОН. С тех пор сменил название - от Центрального (до 1979 года) до Республиканского и, наконец, с 1996-го стал Олимпийским. Количество мест для болельщиков в 1975-м было 100 062. На матче с "Баварией", правда, набилось 102 тысячи. Сидели тогда на скамеечках, сейчас - на индивидуальных сиденьях, и их меньше, вмещает НСК до 70 050. Табло тогда были размером 18 х 6 м и могли показывать разве что время, дату, температуру, счет и авторов забитых мячей. Сегодня же это дисплеи 13,6 х 7,6 м, которые крутят и видео. А 132 лампы по 3,5 кВт, освещающие раньше стадион, сменили 608 прожекторов. Современная система работает в 7 режимах, благодаря которым степень освещения колеблется от 1000 до 2400 лк.

ЗОЛОТЫЕ МЯЧИ. В киевском финале-75 играли трое игроков, ставшие обладателями "Золотого мяча": Беккенбауэр (2 "мяча"), Руммениге (2) и Блохин, названный лучшим игроком Европы как раз в том году. Суммарно - 5 "мячей". Ну и добавим 0,5 - игравший в мюнхенском матче, но не приехавший на ответный Герд Мюллер. В субботу снова увидим 5,5 "золотых мячей" на поле "Олимпийского". 5-кратного Роналду, понятно. И еще один "ЗолМяч" пристроился у кромки поля - не забываем о коуче мадридцев Зинедине Зидане, который стал футболистом года в 1998-м.

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ЗАРПЛАТЫ ИГРОКОВ. В 1975 году роскошный Mercedes-Benz W116 стоил 47 000 дойчмарок. Самый богатый футболист матча за Суперкубок - Франц Беккенбауэр, на свою месячную зарплату мог купить... половину такой машины. Да, Кайзер Франц тогда прозябал на 25 000 марок в месяц. И бонусом за победу в Суперкубке мог бы дотянуть до целого "мерса". За зарплату советских футболистов можно было купить полруля такого авто. Машины динамовцы получали иногда после крупных побед в виде премий. Как рассказывал "Сегодня" тогдашний секретарь ЦК КПУ Яков Погребняк: "Накануне Суперкубка, по-моему, речь шла о пяти машинах (выдавали "Волги" и "Жигули"), четырех квартирах и сумме в 10 000 рублей на премии". Ну а самый богатый футболист предстоящего финала - Криштиану Роналду - на свою зарплату может приобрести 86 "мерсов" А-класса. Для Олега Блохина в 1970-х роскошью считалось разъезжать на "Волге", а португальский миллионер сейчас путешествует на личном самолете.

СУДЬИ. Их с тех времен стало вдвое больше. Матч киевского Суперкубка обслуживали три судьи: главный арбитр и два ассистента. Сейчас финал Лиги чемпионов будут судить 6 человек: помимо главного арбитра и пары ассистентов, - четвертый рефери и дополнительные помощники арбитра, которые контролируют штрафную и линию ворот.

БИЛЕТЫ. Цены на финал между "Баварией" и "Динамо" в 1975 году варьировались от 80 копеек до 2 рублей. В наше время стоимость билетов контролирует УЕФА: самый дешевый на ЛЧ - по 70 евро, самый дорогой - по 450. И поскольку заявок на билеты в разы больше, чем мест на стадионе, УЕФА разыгрывает право купить тикеты в лотерею.

ЕДА И НАПИТКИ. По каким ценам фаны смогут подкрепиться на стадионе, решает тоже УЕФА. А в 1975 году можно было купить лимонад за 12 копеек, пиво - за 22, пирожки с ливером и шоколадки - за 4 копейки.

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