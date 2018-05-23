Проверьте себя перед финалом Лиги чемпионов – викторина

Сегодня, 07:36

История, финалисты и украинский след в самом престижном клубном турнире мира

В ожидании финала. Фото AFP
В ожидании финала. Фото AFP

В субботу, 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне. 

Накануне главного матча еврокубкового сезона мы предлагаем болельщикам принять участие в нашей викторине, посвященной Кубку/Лиге чемпионов. Вопросы будут как об истории турнирах, так и о нынешних финалистах и украинском следе в самом престижном клубном турнире мира. 

 

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?

Интересно, что соперники провели между собой пять матчей, причем все в Кубке чемпионов. "Ливерпуль" одержал три победы и потерпел два поражения, один поединок завершился вничью. На счету "красных" шесть голов, "Реал" забил четыре.
футбол, финал, Лига чемпионов

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Сегодня|Спорт

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