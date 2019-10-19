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Болельщики "Александрии" бесплатно смогут посетить Францию

19 октября, 10:42

Фанаты отправятся на поединок Лиги Европы автобусом

ФК "Александрия"

ФК "Александрия" / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

"Александрия" организует для болельщиков бесплатный автобус на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с "Сент-Этьеном".

Выезд из Александрии состоится 22 октября, возвращение – 27 октября. Во время поездок будет две ночевки – в Страсбурге и Кракове.

Ночевку, билет на матч и экскурсии болельщики должны оплатить за собственный счет. Из обязательств – 200 евро и биометрический паспорт.

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"Александрия" сыграла во Львове с "Гентом" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Бронзовому призеру Премьер-лиги противостояли соотечественники Роман Яремчук и Игорь Пластун, появившиеся на поле с первых минут. Мы проводили онлайн матча "Александрия" – "Гент".

Кстати, "Динамо" перед битвой за второе место в чемпионате Украины теряет четверых игроков. Динамо в матче против Александрии не сможет рассчитывать на Никиту Бурду, Дениса Бойко, Артема Беседина и Владимира Шепелева. Первые два травмированы, а остальные – дисквалифицированы.

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Смотрите видео голов и обзор матча "Александрия" – "Гент" в Лиге Европы:

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Лига Европы Сент-Этьен ФК Александрия

Источник: ПФК "Александрия"

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