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Болельщики английского клуба за месяц собрали 5 миллионов на строительство нового стадиона

25 февраля, 16:42

Новая арена может быть открыта к началу следующего сезона

Болельщики клуба третьего по силе дивизиона Англии АФК "Уимблдон" всего за месяц собрали 5 миллионов фунтов для строительства домашней арены "Плау Лейн". В декабре клубу пришлось сократить расходы на строительство арены на 11 миллионов, что усложнило завершение строительства до начала сезона 2020/2021. Кстати, ранее мы писали, что раскрыт секрет побед "Ливерпуля": у них самое дешевое пиво в лиге.

Болельщики основали "Плау Лейн фонд" для сбора средств на строительство родной арены. В среднем, в фонд поступали пожертвования около 1000 фунтов с человека. Благодаря такому успеху работа фонда была продлена до 14 мая.

АФК "Уимблдон" является преемником клуба "Уимблдон", который был основан в 1889 году. В 2002 году новые владельцы клуба перевезли его в город Милтон Кинс и переименовали в "Милтон Кинс Донс". Болельщики остались недовольны переездом и основали свой клуб.

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На старом стадионе "Плау Лейн" клуб выступал с 1912 по 1991 год, в 2002 году его полностью снесли, а строительство новой арены начали лишь в 2018 году. Сейчас домашней ареной команды является стадион "Кингсмидоу", вмещающий 4850 зрителей. Обновленный "Плау Лейн" сможет принять 9 тысяч зрителей, при этом вместительность можно будет увеличить до 20 тысяч за дополнительные 25-30 млн фунтов.

На территории стадиона будут находиться торговые площади, сквош-клуб, фитнес-центр, парковка для автомобилей, конференц-зал, а также паб для фанатов. Также вокруг стадиона появится около 600 жилых домов.

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стадион чемпионат Англии Уимблдон

Источник: Сегодня|Спорт

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