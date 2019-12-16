Обновили классику спустя 50 лет за полтора миллиарда: в Токио открыли главный стадион Олимпиады-2020

Арена имеет пять надземных этажей, и два - подземных, и рассчитана на 68 000 зрителей

Национальный стадион в Токио/tokyo2020.org

В Токио открыли Национальный стадион – главную арену летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут с 24 июля по 9 августа. Пятиэтажный комплекс, который рассчитан на 68 тысяч зрителей, примет церемонии открытия и закрытия Игр, а также соревнования по футболу и легкой атлетике. На открытии присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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Национальный стадион в Токио/tokyo2020.org

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Строительство стадиона продолжалось в течение трех лет и обошлось в $1,44 млрд. Автором проекта стал японский архитектор Кэнго Кума. У арены пять этажей над землей и два – подземных. Общая площадь составляет около 69,6 тысяч "квадратных" метров. Главные церемонии Паралимпиады тоже будут проходить на Национальном стадионе, который уже был главной ареной Игр-1968, после чего пережил несколько реконструкций. Ранее мы сообщали, что на Играх-2020 роботы будут доставлять еду и напитки.

Напомним, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград – золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотых – у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых. И если Юрий уже переквалифицировался из гребца в тренеры, то Олег снова среди претендентов на титул в спортивной гимнастике.

Отметим, что в августе 2019 года были презентованы медали Олимпийских игр в Токио.

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