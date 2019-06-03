Болельщики "МЮ" требуют выгнать звезду команды за лайк в Instagram

Алексис Санчес стал поперек горла фанатам "красных дьяволов" из-за поддержки, которую он выразил футболисту "Ливерпуля"

Алексис Санчес. Фото: AFP

Болельщики "Манчестер Юнайтед" раскритиковали нападающего команды Алексиса Санчеса и призвали руководство клуба избавиться от этого игрока. Причиной стало то, что чилийский форвард поставил в Instagram лайк под записью полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена с кубком Лиги чемпионов. В Англии "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" являются едва ли не самыми непримиримыми соперниками.

Фанаты манкунианцев в комментариях под постом потребовали продать чилийского футболиста. "Юнайтед, прошу, продайте его незамедлительно", – написал один из болельщиков. "Санчесу правда так сильно понравился пост Окслейд-Чемберлена о победе в ЛЧ? Меня не волнует, что вы приятели. Ты – одна из самых дорогих покупок "МЮ" и ничего не знаешь об этом клубе", – подметил другой фанат "красных дьяволов".

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Как мы писали ранее, "Манчестер Юнайтед" и так собирался продать Алексиса Санчеса в другой клуб уже этим летом. Однако препятствием может стать его зарплата, которая составляет почти 26 миллионов фунтов в год. "МЮ" даже рассматривает вариант с передачей игрока в аренду, при этом соглашаясь покрывать своими силами 50 процентов его оклада.

Также сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" готовят грандиозный обмен звездными игроками. Алексис Санчес может перебраться в Турин, а в Манчестер при этом из Италии проследует Пауло Дибала.

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