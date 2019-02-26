Болельщики оглушили вратаря и сорвали матч Кубка Швеции
Фанаты устроили пиротехническое шоу и забросали поле петардами
В понедельник, 25 февраля, фанаты сорвали матч Кубка Швеции "Гетеборг" – ГАИС, устроив масштабное пиротехническое шоу.
В начале второго тайма болельщики "Гетеборга" начали жечь пиротехнику и стадион заволокло дымом. Судья прервал игру и футболисты покинул поле. Затем было принято решение, что матч будет доигран во вторник. К моменту остановки дерби Гетеборга счет был – 0:0.
Как сообщает Aftonbladet, у голкипера ГАИСа Марко Юханссона возникли проблемы со слухов из-за взрывов.
Напомним, недавно в одном из низших дивизионов чемпионата Испании "Эсихи" оскорбили болельщиков, а один из них даже показал неприличный жест. После этого фанаты отреагировали и прыгнули на поле. Завязалась драка между болельщиками и футболистами.
Ранее мы писали, что фанаты "Аякса" хотели помешать отдыху футболистов "Реала" в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов и ночью устроили фейерверк рядом с отелем, где остановилась мадридская команда в Амстердаме.
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