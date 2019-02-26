Болельщики оглушили вратаря и сорвали матч Кубка Швеции

Фанаты устроили пиротехническое шоу и забросали поле петардами

Стадион "Гетеборга". Фото: Twitter

Болельщики оглушили вратаря и сорвали матч Кубка Швеции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/506/365/5c75063659fee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/506/365/5c75063659fee.jpg 2019-02-26T11:12:00+02:00 Футбол Фанаты устроили пиротехническое шоу и забросали поле петардами

В понедельник, 25 февраля, фанаты сорвали матч Кубка Швеции "Гетеборг" – ГАИС, устроив масштабное пиротехническое шоу.

В начале второго тайма болельщики "Гетеборга" начали жечь пиротехнику и стадион заволокло дымом. Судья прервал игру и футболисты покинул поле. Затем было принято решение, что матч будет доигран во вторник. К моменту остановки дерби Гетеборга счет был – 0:0.

Как сообщает Aftonbladet, у голкипера ГАИСа Марко Юханссона возникли проблемы со слухов из-за взрывов.

Напомним, недавно в одном из низших дивизионов чемпионата Испании "Эсихи" оскорбили болельщиков, а один из них даже показал неприличный жест. После этого фанаты отреагировали и прыгнули на поле. Завязалась драка между болельщиками и футболистами.

Ранее мы писали, что фанаты "Аякса" хотели помешать отдыху футболистов "Реала" в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов и ночью устроили фейерверк рядом с отелем, где остановилась мадридская команда в Амстердаме.

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