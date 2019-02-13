Фанаты "Аякса" ночью устроили фейерверк рядом с отелем "Реала"

Голландские болельщики не давали спать мадридским игрокам перед игрой Лиги чемпионов

Фаны "Аякса" готовят теплый прием "Реалу". Фото: Instagram

Фанаты "Аякса" ночью устроили фейерверк рядом с отелем "Реала" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/408/d11/5c6408d115322.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/408/d11/5c6408d115322.jpg 2019-02-13T14:08:00+02:00 Футбол Голландские болельщики не давали спать мадридским игрокам перед игрой Лиги чемпионов

Фанаты "Аякса" хотели помешать отдыху футболистов "Реала" в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов и ночью устроили фейерверк рядом с отелем, где остановилась мадридская команда в Амстердаме.

Ультрас голландской команды не знали точно, в каком отеле находится делегация "Реал", поэтому шумели в районе Де-Пейп между 2:30 и 4:00 часами ночи.

Сотрудники отеля вызвали полицию. Разогнать хулиганов удалось только через полтора часа. При этом местной полиции помогала служба безопасности испанского клуба. Сообщается, что четыре человека были задержаны.

Мы проведем онлайн-трансляцию матча "Аякс" – "Реал". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как мы сообщали ранее, за сутки до матча "Аякс" – "Реал" УЕФА поменял арбитра. Вместо поляка Шимона Марциняка обслуживать встречу будет словенец Дамир Скомина. Кстати, с этой стадии Лиги чемпионов будет введена система видеопомощи арбитрам.

Напомним, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания. Футболисты почтут память погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы.

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