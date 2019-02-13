Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Фанаты "Аякса" ночью устроили фейерверк рядом с отелем "Реала"

Сегодня, 14:08

Голландские болельщики не давали спать мадридским игрокам перед игрой Лиги чемпионов

Фаны "Аякса" готовят теплый прием "Реалу"
Фаны "Аякса" готовят теплый прием "Реалу". Фото: Instagram
Фанаты "Аякса" ночью устроили фейерверк рядом с отелем "Реала" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/408/d11/5c6408d115322.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/408/d11/5c6408d115322.jpg Футбол Голландские болельщики не давали спать мадридским игрокам перед игрой Лиги чемпионов

Фанаты "Аякса" хотели помешать отдыху футболистов "Реала" в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов и ночью устроили фейерверк рядом с отелем, где остановилась мадридская команда в Амстердаме.

Ультрас голландской команды не знали точно, в каком отеле находится делегация "Реал", поэтому шумели в районе Де-Пейп между 2:30 и 4:00 часами ночи.

Сотрудники отеля вызвали полицию. Разогнать хулиганов удалось только через полтора часа. При этом местной полиции помогала служба безопасности испанского клуба. Сообщается, что четыре человека были задержаны.

Мы проведем онлайн-трансляцию матча "Аякс" – "Реал". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как мы сообщали ранее, за сутки до матча "Аякс" – "Реал" УЕФА поменял арбитра. Вместо поляка Шимона Марциняка обслуживать встречу будет словенец Дамир Скомина. Кстати, с этой стадии Лиги чемпионов будет введена система видеопомощи арбитрам.

Напомним, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания. Футболисты почтут память погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег болельщики, Лига чемпионов, Реал Мадрид, Аякс Амстердам

Вы сейчас просматриваете новость " Фанаты "Аякса" ночью устроили фейерверк рядом с отелем "Реала"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Королёва удивила своей фигурой

Умер ведущий программы "Время"
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 15:15

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Одноклубник высмеял одежду Александра Зинченко: "Я так одевался семь лет назад"

Сегодня, 10:37

Кевин де Брейне оценил внешний вид игроков "Манчестер Сити"

Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА

Сегодня, 09:47

Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

Умер вратарь, совершивший лучший сэйв 20-го века после удара Пеле

Вчера, 12:38

Гордон Бэнкс со сборной Англии побеждал на чемпионате мира 1966 года

Василий Ломаченко познакомился с легендарным голливудским актером Микки Рурком

Вчера, 12:14

Украинский боксер побывал на неделе моды в Нью-Йорке

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото