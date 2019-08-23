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Болезнь могла прогрессировать: звездный бельгиец из-за дочери отказался от 18 млн в год в Китае

23 августа, 13:06

Полузащитник "Боруссии" рассказал, почему вынужден был покинуть "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Аксель Витсель

Аксель Витсель / Фото: AFP

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Бельгии Аксель Витсель рассказал, почему вернулся из Китая в Европу. В 2017 году он перебрался в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", но спустя полтора года перешел в клуб из Дортмунда, несмотря на то что в Китае его годовой оклад составлял 18 млн евро, а в Германии он зарабатывает 10 млн евро.

Супруга Акселя Витселя с трудом помещает грудь в купальник

"У моей дочери было серьезное заболевание кишечника, а в больницах моего района это не лечили", – цитирует SPOX Витселя. – "Приходилось регулярно ездить в Пекин. Это была деликатная ситуация, а время истекало, потому что болезнь могла прогрессировать и стать опасной. В одной из больниц, куда мы ходили, ситуация была невероятной. Мы стояли часами в очередях. После этого я сказал жене, что после ЧМ-2018 вернемся в Европу".

Витсель сыграл за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" 47 матчей в разных турнирах, в которых забил шесть голов и сделал три голевые передачи. Перед переездом в Китай бельгиец выступал за российский "Зенит".

Как Витсель забивал за сборную Бельгии на чемпионате Европы:

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футбол Боруссия Дортмунд Аксель Витсель чемпионат Китая

Источник: Советский спорт

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