"Боруссия" – "Бавария" и другие матчи 11-го тура чемпионата Германии

Сегодня, 19:04

Расписание и результаты тура в Бундеслиге, турнирная таблица чемпионата Германии

&quot;Бавария&quot; на выезде сыграет с дортмундской &quot;Боруссией&quot;. Фото AFP
"Бавария" на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией". Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Германии проходят поединки 11 тура Бундеслиги. В субботу состоится поединок между лидером сезона дортмундской "Боруссией" и действующим чемпионом "Баварией".

Пятница, 9 ноября:

21:30 "Ганновер" – "Вольфсбург"

Суббота, 10 ноября:

16:30 "Вердер" – "Боруссия" М

16:30 "Нюрнберг" – "Штутгарт"

16:30 "Фортуна" – "Герта"

16:30 "Фрайбург" – "Майнц"

16:30 "Хоффенхайм" – "Аугсбург"

19:30 "Боруссия" Д – "Бавария"

Воскресенье, 11 ноября:

16:30 "Лейпциг" – "Байер"

19:00 "Айнтрахт" – "Шальке"

Турнирная таблица чемпионата Германии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БОРУССИЯ Д 10 7 3 0 30-10 24
2  БОРУССИЯ М 10 6 2 2 23-12 20
3  БАВАРИЯ 10 6 2 2 18-11 20
4  ЛЕЙПЦИГ 10 5 4 1 19-9 19
5  АЙНТРАХТ Ф 10 5 2 3 23-13 17
6  ВЕРДЕР 10 5 2 3 18-16 17
7  ХОФФЕНХАЙМ 10 5 1 4 22-14 16
8  ГЕРТА 10 4 4 2 15-13 16
9  АУГСБУРГ 10 3 4 3 18-16 13
10  ФРАЙБУРГ 10 3 4 3 14-16 13
11  ВОЛЬФСБУРГ 10 3 3 4 14-15 12
12  МАЙНЦ 10 3 3 4 7-11 12
13  БАЙЕР 10 3 2 5 16-21 11
14  ШАЛЬКЕ 10 3 1 6 8-12 10
15  НЮРНБЕРГ 10 2 4 4 11-22 10
16  ГАННОВЕР 10 1 3 6 12-21 6
17  ШТУТГАРТ 10 1 2 7 6-24 5
18  ФОРТУНА Д 10 1 2 7 6-24 5

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Сегодня|Спорт

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