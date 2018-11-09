"Боруссия" – "Бавария" и другие матчи 11-го тура чемпионата Германии

Расписание и результаты тура в Бундеслиге, турнирная таблица чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии проходят поединки 11 тура Бундеслиги. В субботу состоится поединок между лидером сезона дортмундской "Боруссией" и действующим чемпионом "Баварией".

Пятница, 9 ноября:

21:30 "Ганновер" – "Вольфсбург"

Суббота, 10 ноября:

16:30 "Вердер" – "Боруссия" М

16:30 "Нюрнберг" – "Штутгарт"

16:30 "Фортуна" – "Герта"

16:30 "Фрайбург" – "Майнц"

16:30 "Хоффенхайм" – "Аугсбург"

19:30 "Боруссия" Д – "Бавария"

Воскресенье, 11 ноября:

16:30 "Лейпциг" – "Байер"

19:00 "Айнтрахт" – "Шальке"

Турнирная таблица чемпионата Германии: