"Боруссия" – "Бавария" и другие матчи 11-го тура чемпионата Германии
Расписание и результаты тура в Бундеслиге, турнирная таблица чемпионата Германии
В этот уикенд в чемпионате Германии проходят поединки 11 тура Бундеслиги. В субботу состоится поединок между лидером сезона дортмундской "Боруссией" и действующим чемпионом "Баварией".
Пятница, 9 ноября:
21:30 "Ганновер" – "Вольфсбург"
Суббота, 10 ноября:
16:30 "Вердер" – "Боруссия" М
16:30 "Нюрнберг" – "Штутгарт"
16:30 "Фортуна" – "Герта"
16:30 "Фрайбург" – "Майнц"
16:30 "Хоффенхайм" – "Аугсбург"
19:30 "Боруссия" Д – "Бавария"
Воскресенье, 11 ноября:
16:30 "Лейпциг" – "Байер"
19:00 "Айнтрахт" – "Шальке"
Турнирная таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ Д
|10
|7
|3
|0
|30-10
|24
|2
|БОРУССИЯ М
|10
|6
|2
|2
|23-12
|20
|3
|БАВАРИЯ
|10
|6
|2
|2
|18-11
|20
|4
|ЛЕЙПЦИГ
|10
|5
|4
|1
|19-9
|19
|5
|АЙНТРАХТ Ф
|10
|5
|2
|3
|23-13
|17
|6
|ВЕРДЕР
|10
|5
|2
|3
|18-16
|17
|7
|ХОФФЕНХАЙМ
|10
|5
|1
|4
|22-14
|16
|8
|ГЕРТА
|10
|4
|4
|2
|15-13
|16
|9
|АУГСБУРГ
|10
|3
|4
|3
|18-16
|13
|10
|ФРАЙБУРГ
|10
|3
|4
|3
|14-16
|13
|11
|ВОЛЬФСБУРГ
|10
|3
|3
|4
|14-15
|12
|12
|МАЙНЦ
|10
|3
|3
|4
|7-11
|12
|13
|БАЙЕР
|10
|3
|2
|5
|16-21
|11
|14
|ШАЛЬКЕ
|10
|3
|1
|6
|8-12
|10
|15
|НЮРНБЕРГ
|10
|2
|4
|4
|11-22
|10
|16
|ГАННОВЕР
|10
|1
|3
|6
|12-21
|6
|17
|ШТУТГАРТ
|10
|1
|2
|7
|6-24
|5
|18
|ФОРТУНА Д
|10
|1
|2
|7
|6-24
|5
Вы сейчас просматриваете новость ""Боруссия" – "Бавария" и другие матчи 11-го тура чемпионата Германии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"