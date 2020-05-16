"Боруссия" Дортмунд – "Шальке": где смотреть матч-открытие возобновленной Бундеслиги

Расписание трансляций центрального поединка 26 тура чемпионата Германии на ТВ и в интернете

Сегодня после длительной паузы на экраны возвращается большой футбол! В стартом матче возобновленного чемпионата Германии на стадионе "Вестфаленштадион" сыграют "Боруссия" Дортмунд и "Шальке". Матч начнется в 16:30 по киевскому времени, а смотреть онлайн "Боруссия" – "Шальке" в виде текстовой трансляции можно на нашем сайте.

Расписание трансляций матча "Боруссия" Д – "Шальке":

канал "Футбол 1" в прямом эфире, с 16:30

сайт oll.tv в прямом эфире

канал "Футбол 2" в 22:15, повтор

канал "Футбол 1" 17 мая в 06:00, повтор

канал "Футбол 2" 17 мая в 17:00, повтор

канал "Футбол 1" 18 мая в 17:50, повтор

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Эксперты называют клуб из Дортмунда фаворитом поединка. Коэффициент на победу "Боруссии" составляет 1.53, тогда как на победу "Шальке" можно сделать ставку с котировкой 6.10, а на ничью – 4.60.

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Стартовая расстановка игроков по версии болельщиков выглядит так:

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Напомним, что в последнем поединке до коронакризиса "Боруссия" проиграла на выезде французскому "ПСЖ" и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов. Смотрите все голы того матча:

Все подробности в спецтеме Футбол возвращается!

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