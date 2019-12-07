"Боруссия" Менхенгладбах – "Бавария": где смотреть битву лидеров чемпионата Германии

Список трансляций центрального поединка Бундеслиги между командами, которые вместе стоят больше миллиарда евро

Роберт Левандовски / Фото: Getty Images

В субботу, 7 декабря, в чемпионате Германии проходит суперматч. Лидирующая по итогам 13 туров Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" принимает на своем поле действующего чемпиона и главного фаворита текущего сезона мюнхенскую "Баварию". Начало поединка на стадионе "Боруссия Парк" – в 16:30 по киевскому времени: смотрите п рогноз, расписание и результаты 14-го тура чемпионата Германии.

"Боруссия" Менхенгладбах – "Бавария". Составы команд

Где смотреть матч"Боруссия" Менхенгладбах – "Бавария"

Реклама

Суббота, канал "Футбол 1" 16:30 live

Суббота сайт oll.tv (по подписке) 16:30 live

(по подписке) 16:30 live Воскресенье канал "Футбол 2" 06:00 повтор

Понедельник канал "Футбол 2" 07:55 повтор

Читайте также: Ляп Гвардиолы: экс-коуч "Баварии" сидел на пресс-конференции в Англии, а думал о бывшей

Смотрите, как "Бавария" недавно громила в ЛЧ "Црвену Звезду"

Букмекеры о матче "Боруссия" Менхенгладбах – "Бавария". Несмотря на гостевой статус, "Баварию" называют большим фаворитом поединка 7 декабря. На победу мюнхенцев установлен коэффициент 1.52, на ничью – 5.20, на победу "Боруссии" – 5.40. Иными словами, вероятность выигрыша "Баварии" оценивается в 63 процента, ничейного исхода – в 19 процентов, а выигрыша команды из Менхенгладбаха – в 18 процентов.

Смотрите, как "Боруссия" Менхенгладбах недавно обыграла в Лиге Европы "Рому"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама