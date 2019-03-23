Босния обыграла Армению в юбилейном матче Эдина Джеко

Босницы стартовали в отборе на Евро-2020 с домашней победы

Эдин Джеко получил именную футболку за 100-й матч в сборной. Фото: nfsbih.ba.

Босния обыграла Армению в юбилейном матче Эдина Джеко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6a8/903/5c96a89038b8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6a8/903/5c96a89038b8c.jpg 2019-03-23T23:44:00+02:00 Футбол Босницы стартовали в отборе на Евро-2020 с домашней победы

Сборная Боснии на своем стадионе обыграла Армению в первом туре квалификационного раунда к чемпионату Европы 2020 года. Победу команде Роберта Просинечки принесли голы Крунича и Милошевича, у гостей с пенальти отличился Мхитарян. Этот матч стал 100-м в составе национальной команды для форварда Эдина Джеко. Перед стартовым свистком ему вручили памятную футболку.

Босния – Армения – 2:1

Голы: Крунич (33), Милошевич (80) – Мхитарян (90 пен)

Босния: Шехич, Зуканович, Тодорович, Бичакчич, Чивич, Бешич, Крунич (Гояк, 83), Закарич (Милошевич, 65), Пьянич, Вишча, Джеко(Кольич, 87).

Армения: Айрапетян, Дагбашян, Чалишир, Ароян, Оганесян, Мкртчян, Мхитарян, Казарян (Озбилиз, 81), Карапетян (Бриаско, 67), Адамян (Бабаян, 67), Григорян.

Предупреждение: Чивич (40).

N Команды И В Н П М О 1 ГРЕЦИЯ 1 1 1 0 2-0 3 2 ИТАЛИЯ 1 1 0 0 2-0 3 3 БОСНИЯ 1 1 0 0 2-1 3 4 АРМЕНИЯ 1 0 0 1 1-2 0 5 ЛИХТЕНШТЕЙН 1 0 0 1 0-2 0 6 ФИНЛЯНДИЯ 1 0 0 1 0-2 0

Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

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