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Босния обыграла Армению в юбилейном матче Эдина Джеко

Вчера, 23:44

Босницы стартовали в отборе на Евро-2020 с домашней победы

Эдин Джеко получил именную футболку за 100-й матч в сборной. Фото: nfsbih.ba
Эдин Джеко получил именную футболку за 100-й матч в сборной. Фото: nfsbih.ba.
Босния обыграла Армению в юбилейном матче Эдина Джеко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6a8/903/5c96a89038b8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6a8/903/5c96a89038b8c.jpg Футбол Босницы стартовали в отборе на Евро-2020 с домашней победы

Сборная Боснии на своем стадионе обыграла Армению в первом туре квалификационного раунда к чемпионату Европы 2020 года. Победу команде Роберта Просинечки принесли голы Крунича и Милошевича, у гостей с пенальти отличился Мхитарян. Этот матч стал 100-м в составе национальной команды для форварда Эдина Джеко. Перед стартовым свистком ему вручили памятную футболку.

Босния – Армения – 2:1
Голы: Крунич (33), Милошевич (80) – Мхитарян (90 пен)

Босния: Шехич, Зуканович, Тодорович, Бичакчич, Чивич, Бешич, Крунич (Гояк, 83), Закарич (Милошевич, 65), Пьянич, Вишча, Джеко(Кольич, 87).

Армения: Айрапетян, Дагбашян, Чалишир, Ароян, Оганесян, Мкртчян, Мхитарян, Казарян (Озбилиз, 81), Карапетян (Бриаско, 67), Адамян (Бабаян, 67), Григорян.

Предупреждение: Чивич (40).

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 Команды

ИВНПМО
1 ГРЕЦИЯ11102-03
2 ИТАЛИЯ11002-03
3 БОСНИЯ11002-13
4 АРМЕНИЯ10011-20
5 ЛИХТЕНШТЕЙН10010-20
6 ФИНЛЯНДИЯ10010-20

Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

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Тег Евро-2020, сборная Армении, сборная Боснии, Эдин Джеко

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Сегодня|Спорт

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