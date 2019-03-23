Босния обыграла Армению в юбилейном матче Эдина Джеко
Босницы стартовали в отборе на Евро-2020 с домашней победы
Сборная Боснии на своем стадионе обыграла Армению в первом туре квалификационного раунда к чемпионату Европы 2020 года. Победу команде Роберта Просинечки принесли голы Крунича и Милошевича, у гостей с пенальти отличился Мхитарян. Этот матч стал 100-м в составе национальной команды для форварда Эдина Джеко. Перед стартовым свистком ему вручили памятную футболку.
Босния – Армения – 2:1
Голы: Крунич (33), Милошевич (80) – Мхитарян (90 пен)
Босния: Шехич, Зуканович, Тодорович, Бичакчич, Чивич, Бешич, Крунич (Гояк, 83), Закарич (Милошевич, 65), Пьянич, Вишча, Джеко(Кольич, 87).
Армения: Айрапетян, Дагбашян, Чалишир, Ароян, Оганесян, Мкртчян, Мхитарян, Казарян (Озбилиз, 81), Карапетян (Бриаско, 67), Адамян (Бабаян, 67), Григорян.
Предупреждение: Чивич (40).
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|1
|0
|2-0
|3
|2
|ИТАЛИЯ
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|БОСНИЯ
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4
|АРМЕНИЯ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|5
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|6
|ФИНЛЯНДИЯ
|1
|0
|0
|1
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|0
Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".
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