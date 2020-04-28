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Боялся играть и сломался психологически: английский вратарь завершил карьеру из-за критики фанатов

28 апреля, 14:41

Елена Павлова

Бывшему голкиперу молодежной сборной только 24 года

Бывший вратарь молодежной сборной Англии Тед Смит объявил, что завершает профессиональную карьеру уже в возрасте 24 лет. Дело в том, что парень не смог справиться с психологическим давлением – голкипер читал в интернете негативные комментарии фанатов, которые критиковали игру Смита. Ранее мы писали, что лучший бомбардир в истории "Металлиста" Марко Девич завершил карьеру футболиста.

"После матчей я сразу заходил в социальные сети и читал комментарии. В 90% случаев не было ничего, но если после плохой игры я натыкался на два-три комментария с критикой, я их запоминал. Я так старался втянуться в игру, наслаждаясь этим, но не смог. Я перепробовал все, но страх оказался сильнее меня. Я общался со спортивным психологом. Очень надеюсь, что то, что я скажу, поможет другим осознать, что в жизни есть нечто большее, чем страх перед матчами", – дает комментарий Смита The Telegraph.

Тед Смит

Тед Смит / Фото: The Sun

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Отметим, что на протяжении всей клубной карьеры Тед Смит защищал цвета "Саутенд Юнайтед", которая на данный момент выступает в Первой лиге Англии – третьем по значимости футбольном дивизионе страны. Также на счету Смита 9 матчей за сборную Англии разных возрастов.

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фанаты критика вратарь чемпионат Англии завершение

Источник: The Telegraph

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