Лучший бомбардир в истории "Металлиста" Марко Девич завершил карьеру футболиста

Знаменитый нападающий вошел в историю как лучший бомбардир харьковского клубка и первый автор хет-трика в составе сборной Украины

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич завершил профессиональную карьеру, сообщается в эфире программы "Залишайся з футболом". Последним клубом 36-летнего футболиста был азербайджанский "Сабах", с которым он подписал полугодичный контракт в январе этого года. Добавим, что чемпионат Азербайджана сейчас остановлен из-за пандемии коронавируса.

"Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с "Сабахом" истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе – успел порадовать зрителей, особенно в Харькове. "Пока учусь, есть неопределенность в этой сфере. Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях", – рассказал Девич в эфире канала "Футбол 1".

Девич начал свою карьеру в сербском "Звездаре", затем выступал за местные "Железник", "Раднички" и "Вождовац". В 2005 году Марко перебрался в Украину в луцкую "Волынь". Спустя год он ушел на повышение в харьковский "Металлист", где и сделал себе имя, став лучшим бомбардиром команды в истории (98 мячей).

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В 2012 году он перебрался в донецкий "Шахтер", но закрепиться в команде Мирчи Лучсеску не сумел и спустя сезон вернулся в Харьков. После украинского этапа карьеры Девич с 2014 года успел поиграть в российских "Рубине" и "Ростове", катарском "Аль-Райяне", "Вадуце" из Лихтенштейна, и "Сабахе".

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С "Металлистом" Девич выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата Украины, а в составе "Шахтера" становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны. Также он является обладателем Кубка Лихтенштейна в составе "Вадуца".

В 2008-2014 годах играл в составе национальной сборной Украины, проведя в футболке "сине-желтых" 35 матчей и забив при этом 7 мячей. К слову, Девич стал первым автором хет-трика в составе национальной команды в ворота Сан-Марино.

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