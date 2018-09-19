Бойко: "Лига Европы – серьезный турнир, не нужно напоминать, насколько серьезен каждый матч"

Вратарь киевлян уверяет, что его команда готова к матчу против "Астаны" и физически и психологически

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко принял участие в пресс-конференции накануне матча первого тура группового этапа Лиги Европы, в котором киевляне на "Олимпийском" примут "Астану" из Казахстана. Матч состоится 20 сентября, начало – в 20:00.

"Лига Европы – довольно серьезный турнир, поэтому команде не нужно напоминать, насколько серьезен каждый матч в этом турнире. Поэтому все ребята готовы и психологически, и физически. Ничего нового я вам не скажу. Все ребята заряжены на борьбу, хотя хорошо начать выступление в турнире. Мы полностью готовы и полностью уверены в своих силах. "Астана" – это опытная команда с хорошими футболистами. Мы разбирали игру команды. Больше ничего не скажу, все покажет предстоящий матч", – заявил вратарь.

Также Бойко оценил новичка команды датчанина Миккела Дуэлунда, который в этот день был представлен журналистам.

"Очень открытый, очень общительный парень. Все супер. В первую очередь, у нас очень хороший коллектив, его хорошо приняли. Только положительные отзывы могут быть о нем. А что касается игры, то он уже в будущем покажет на футбольном поле", – добавил Бойко.

Напомним, сегодня в Харькове донецкий "Шахтер" проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Хоффенхайма". Матч начнется в 19:55. "Шахтер" – "Хоффенхайм" онлайн смотреть можно на нашем сайте с помощью текстовой трансляции.

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.