Футбольный эксперт Сергей Морозов о матче "Шахтер" – "Хоффенхайм": "Ничья станет неплохим итогом"

В среду, 19 сентября, "Шахтер" проведет свой первый матч в Лиге чемпионов нового сезона. Соперник "горняков" по поединку в Харькове – немецкий "Хоффенхайм". Матч начнется в 19:55, наш сайт проведет онлайн "Шахтер" – "Хоффенхайм" с яркими фото со стадиона и видео-повторами голов. Накануне поединок для "Сегодня" прокомментировал футбольный эксперт Сергей Морозов.

"В прошлом сезоне мы видели два разных "Шахтера" в ЛЧ и в чемпионате страны. Настрой на Лигу был сумасшедший. Если в этом году Фонсеке удастся таким же образом настроить команду, то и результат будет. Но борьба в группе предстоит очень сложная. В матче с "Хоффенхаймом" "Шахтер" в большей степени фаворит, но я бы не испытывал шапкозакидательских настроений. Соперник – команда хорошего европейского уровня. Организованная, хорошо готовая функционально. Такой твердый середняк.

Перед встречей с ними меня больше волнует не атакующий потенциал "Шахтера". Атака у "горняков" сейчас неплохая, хотя Мораесу с Тайсоном и Марлосом еще нужно какое-то время, чтобы почувствовать друг друга в ЛЧ, где уровень совсем другой, нежели в УПЛ. Больше меня беспокоит вот какой момент. Когда "Шахтер" владеет мячом возле чужой штрафной и теряет его, соперник очень быстро проходит середину поля. Потому что из оборонительных игроков, способных затормозить и задержать атаку противника в средней линии, по сути, есть один Степаненко. А в "Хоффенхайме" как раз очень хорошо поставлен переход из обороны в атаку. Поэтому нужно сыграть очень аккуратно, чтобы не пропустить три-четыре контратаки, которыми немцы могут распорядиться. Я считаю, в этом матче и ничья станет неплохим итогом. Любые набранные очки на старте турнира – это положительный результат. Конечно, многое зависит от того, как будет складываться матч: специфика судейства, быстро забитый или быстро пропущенный мяч... Знаете, мне кажется, что в Германии "Шахтеру" с немцами будет даже легче, чем дома. Но посмотрим".