Брата экс-тренера "Динамо", который за 3 минуты произнес 92 мата, отправили в отставку

Юрий Газзаев / Фото: Facebook

Юрий Газзаев подтвердил информацию о своем уходе с поста главного тренера красноярского "Енисея", занимающего 17-е место во втором по силе дивизионе российского футбола "Да, информация о моем увольнении – правда. Все прошло без конфликтов, с генеральным директором нормально пообщались. Дальнейшие планы? Сейчас, наверное, увидят, что человек свободен, кому-то, может, буду необходим", – заявил 59-летний Газзаев.

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Отметим, что Юрий Газзаев стал известен широким массам три года назад, когда в раздевалке за три минуты общения с игроками "Волгаря" использовал 93 матерных слова. Видео этого "разбора полетов" попало в интернет.

Внимание, присутствует ненормативная лексика

Добавим, что 59-летний Юрий Газзаев является родственником экс-тренера киевского "Динамо" Валерия Газзаева. По данным СМИ, их отцы – двоюродные братья.

"В Осетии все Газзаевы – родственники. У нас не принято делить братьев на двоюродных, троюродных… Просто братья", – говорит о родстве с Валерием Газзаевым Юрий Газзаев

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А еще о бывшем наставнике киевского "Динамо" Валерии Газзаеве Юрий Газзаев рассказывал такую историю: "Его первая машина – "Жигули", "трешка". Ехал с друзьями, сзади яблоко протянули. Руль одной рукой не удержал, повело – прямо в припаркованный автомобиль. В другой раз товарищи по команде, Саша Яновский и Руслан Хадарцев, объясняли, как в ворота вписаться. Один кричал: "Влево крути!" Другой: "Вправо!" Заморочили голову… Закончилось тем, что опять "Жигуленок" помял. На поле-то он в ворота попадал, а тут – не всегда".

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