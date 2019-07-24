Экс-тренеры киевского "Динамо" заступились за вора в законе из России

Олегу Шишканову вменяется "крышевание" наркоторговли, проституции и азартных игр

Валерий Газзаев и Юрий Семин. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Трое бывших тренеров киевского "Динамо" россияне Валерий Газзаев, Юрий Семин и Борис Игнатьев обратились в Мосгорсуд с письмом в поддержку бывшего главы ФК "Сатурн" Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова). Письмо содержит просьбу заменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Документ зачитала на заседании адвокат Медведева – Дарья Евменина.

Суд в среду, 24 июля, рассматривал апелляцию на арест Шишканова и сохранил меру пресечения.

"На протяжении многих лет Олег Евгеньевич всеми силами поддерживает ветеранское и юниорское футбольное движение. Юные спортсмены регулярно получают от него мячи, обувь и прочую экипировку", – говорится в письме, которое также подписали первый вице-президент РФС Никита Симонян, тренер ЦСКА Виктор Онопко, всего – порядка 40 общественных деятелей, деятелей культуры и спорта.

Шишканову, которого следствие называет "вором в законе", вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что с момента "коронации" в 1991 году Шишканов координировал деятельность подмосковных ОПГ и распоряжался преступными доходами, в том числе от мошенничества, организации азартных игр, наркоторговли и проституции.

Как сообщалось ранее, произошел побег от Кокорина и Мамаева: из колонии, где сидят скандальные российские футболисты, сбежали заключенные. Двое мужчин сбежали через дырку в заборе и сели в ожидавший их автомобиль. Оба были осуждены по статье 228 – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Также мы писали, что экс-тренера "Динамо" шокировало то, апелляцию Кокорина и Мамаева отфутболили. "Кокорин и Мамаев? Максимум, чего они заслуживают, – 15 суток, – утверждал Юрий Семин. - Те люди, которые пострадали от них... Они могли бы давно "закончить историю красиво", принеся пользу обществу. Не пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию, а взять бы и направить деньги за моральный ущерб в детские дома. Но нет...".

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