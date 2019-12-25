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"IQ российских футболистов не соответствует современному футболу": жесткие слова экс-тренера "Шахтера"

25 декабря, 16:44

Анатолий Бышовец сравнил российский футбол с больным человеком

/ Фото: AFP

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Известный российский тренер, бывший наставник "Шахтера" Анатолий Бышовец дал жесткую оценку состояние дел в российском футболе. Ранее мы писали, что бывший тренер киевского "Динамо" возглавил российский клуб.

"К сожалению, интеллектуальный IQ наших футболистов и тренеров не соответствует требованиям современного футбола. У нас нет среды для развития и совершенствования. На всех уровнях, – считает Бышовец. – Как развиваться, если в России команда играет осенью 19 матчей, а весной всего 11? Мы разменялись на "европейские ценности", перейдя на систему "осень-весна", но получили ущерб. Ведь после короткого весеннего отрезка у игроков – снова отпуск. А потом снова сборы. Там восстанавливают физические качества, игровые. То есть, все начинается с нуля. Трудно себе представить больного человека, которого лечат, он начинает восстанавливаться, набирается каких-то сил, а потом его отпускают из больницы, он предоставлен сам себе и не получает нужного лечения. Такой человек не будет здоровым (смеется)".

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"Да, мы смотрим на Европу, подстраиваемся под ее "окна", думаем, кого мы купим, манипулируем с лимитом. Но какой хороший иностранец поедет в Россию, где футболисты чаще тренируются, чем играют? – сказал тренер в комментарии "Спорт день за днем".

Мы также сообщали, что в России хотят вернуть пенное на стадионы, обещают – без драк. Бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев полностью поддерживает этот законопроект ради болельщиков.

Смотрите также обзор матча "Атлетико" Мадрид — "Локомотив" – 2:0

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тренер футболисты чемпионат России Анатолий Бышовец

Источник: Спорт день за днем

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