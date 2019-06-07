Бразилец Неймар возглавляет список самых богатых спортсменов в возрасте до 30 лет

Игрок "ПСЖ" заработал почти 100 миллионов в 2018 году

Неймар. Фото: AFP

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар признан самым богатым спортсменом в возрасте до 30 лет, утверждает American Gambler. Доходы бразильца в 2018 году составили 90 млн долларов (73 миллионов по основному месту работы и 17 миллионов доходов от рекламы).

Второе место занял баскетболист "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден с доходом 46,4 млн долларов. Третьим стал боксер из Мексики Сауль Альварес, ставший богаче на 44,5 млн долларов.

Всего в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов четыре футболиста: Гарет Бэйл (13-е место, 34,6 млн), Поль Погба (18-е место, 29,5 млн) и Оскар (19-е место, 27,4 млн).

Ранее мы писали, что самый дорогой футболист мира снова травмировался. У нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии диагностировали разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге, он пропустит Кубок Америки.

Отметим, что Неймар занимает третье место в рейтинге ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram. Бразильского нападающего опережают только Криштиану Роналду и Лео Месси. Интересно, что из всех спортсменов мира лишь эта тройка смогла набрать более 100 миллионов подписчиков в Instagram.

Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что Неймар изнасиловал ее в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране. Позже сообщалось, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Смотрите красивый гол Неймара прямым ударом со штрафного в "девятку":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Бразилец Неймар возглавляет список самых богатых спортсменов в возрасте до 30 лет". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"