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Бразильский клуб не может заплатить за Че Че сумму, требуемую "Динамо"

Сегодня, 20:56

Бразильский полузащитник не заиграл в команде Хацкевича, но вернуться на родину ему мешает высокая трансферная стоимость

Че Че
Че Че. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Бразильский клуб не может заплатить за Че Че сумму, требуемую "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6af/2bd/5c86af2bdbbcf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6af/2bd/5c86af2bdbbcf.jpg Футбол Бразильский полузащитник не заиграл в команде Хацкевича, но вернуться на родину ему мешает высокая трансферная стоимость

Бразильские СМИ продолжают обсуждать возможный переход хавбека киевского "Динамо" Че Че в "Сан-Паулу". Впрочем, как сообщает Globo Esporte, стороны пока что не могут договориться. Источник утверждает, что киевляне хотят получить за игрока сумму не меньшую той, за которую они покупали хавбека летом у "Палмейраса". А именно – 4,8 миллиона евро.

В то же время, у "Сан-Паулу" на данный момент нет свободных средств, и поэтому трехцветные предлагали вариант с арендой игрока, при этом киевляне данное предложение отклонили.

Таким образом, скорее всего, переговоры по данному переходу будут отложены до летнего трансферного окна.

Напомним, что Че Че перебрался в "Динамо" прошлым летом, сыграв 15 матчей за команду (1 ассист), однако сейчас тренируется с дублем киевлян.

Ранее мы писали, что болельщики "Динамо" требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца. Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен".

Как сообщалось ранее, "Динамо" было разгромлено в первом матче 1/8 Лиги Европы в Лондоне. После этого легионер динамовцев заявил, что в ответном поединке "необходимо биться за фанатов, за Киев, за Украину".

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Тег чемпионат Испании, Динамо Киев, чемпионат Бразилии, Сан-Паулу, Че Че

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