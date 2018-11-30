Бразильский нападающий "Шахтера" в Украине впервые увидел снег

"Шахтер" готовится к матчу 17-го тура украинской Премьер-лиги с "Олимпиком". После важнейшей победы над "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов "оранжево-черные" быстро переключили внимание на внутреннюю арену. Утренняя сессия началась с разминки в фитнес-центре, после чего команда переместилась на поле. Учитывая похолодание и десятиградусный мороз, тренироваться пришлось в по-настоящему зимних условиях. Игроки провели полноценное занятие с акцентом на тактических упражнениях.

Полузащитник "Шахтера" Марлос активно восстанавливается, медицинская служба делает все необходимое, чтобы он мог помочь "горнякам" в оставшихся поединках года. Сегодня по индивидуальной программе занимался Виктор Коваленко.

А 19-летний бразильский нападающий Маркиньос Сиприано рассказал, что впервые в жизни столкнулся с такими морозами и увидел снег. Футболист после переезда из Бразилии проводит первый сезон в Украине.

Ранее мы писали, что два футболиста "Шахтера" попали в сборную пятого тура Лиги чемпионов. Полузащитник Тайсон забил два мяча и отдал результативный пас, а игравший на позиции левого вингера номинальный защитник Исмаили записал себе в актив гол и результативную передачу.