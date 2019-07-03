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"Бригада": жена Андрея Ярмоленко показала своих "телохранителей"

3 июля, 14:49

Инна Ярмоленко продемонстрировала своих охранников, выложив в Instagram фото без Андрея

Инна Ярмоленко
Инна Ярмоленко. Фото: Instagram

Супруга украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко Инна дала понять, что за ее безопасность на туманном Альбионе можно не волноваться. Красавица-брюнетка разместила в Instagram фото со своими выросшими как на дрожжах сыновьями – шестилетним Иваном и Даниилом, которому в сентябре исполнится четыре года. Инна Ярмоленко, запечатленная с букетом цветов (видимо, от Андрея), подписала фото очень емко: "Мои телохранители".

Подписчики Инны Ярмоленко вознаградили фотографию своими комментариями:

  • Крутые – как папа!
  • Бригада!
  • Не попрешь! 

Смотрите, как Андрей Ярмоленко до травмы забивал за "Вест Хэм"

Напомним, на днях был обнародован новый рейтинг самых дорогих украинских футболистов. Первое место в этом списке теперь делят трое игроков - Ярмоленко, Зинченко и Цыганков. Каждого из них портал Transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро.

Отметим, что Зинченко в эти дни отрывается на полную катушку в США. Ранее в Сети трижды оказывались кадры с поцелуями, которыми Александр осыпал свою девушку Владу Седан. То в щечку, то в шею. "Когда же ты, наконец, в губы попадешь!" – травили его подписчики в Instagram. И вот – это свершилось! На пляже в Малибу Зинченко поцеловал журналистку прямо в губы! Причем у поцелуя была очень игривая прелюдия.


Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

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Тег Андрей Ярмоленко, Инна Ярмоленко, WAGs

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Сегодня|Спорт

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