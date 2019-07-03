"Бригада": жена Андрея Ярмоленко показала своих "телохранителей"
Инна Ярмоленко продемонстрировала своих охранников, выложив в Instagram фото без Андрея
Супруга украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко Инна дала понять, что за ее безопасность на туманном Альбионе можно не волноваться. Красавица-брюнетка разместила в Instagram фото со своими выросшими как на дрожжах сыновьями – шестилетним Иваном и Даниилом, которому в сентябре исполнится четыре года. Инна Ярмоленко, запечатленная с букетом цветов (видимо, от Андрея), подписала фото очень емко: "Мои телохранители".
Подписчики Инны Ярмоленко вознаградили фотографию своими комментариями:
- Крутые – как папа!
- Бригада!
- Не попрешь!
Смотрите, как Андрей Ярмоленко до травмы забивал за "Вест Хэм"
Напомним, на днях был обнародован новый рейтинг самых дорогих украинских футболистов. Первое место в этом списке теперь делят трое игроков - Ярмоленко, Зинченко и Цыганков. Каждого из них портал Transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро.
Отметим, что Зинченко в эти дни отрывается на полную катушку в США. Ранее в Сети трижды оказывались кадры с поцелуями, которыми Александр осыпал свою девушку Владу Седан. То в щечку, то в шею. "Когда же ты, наконец, в губы попадешь!" – травили его подписчики в Instagram. И вот – это свершилось! На пляже в Малибу Зинченко поцеловал журналистку прямо в губы! Причем у поцелуя была очень игривая прелюдия.
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