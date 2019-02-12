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Британский рефери будет работать на матче "Шахтер" – "Айнтрахт"

Вчера, 13:37

Матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 февраля в Харькове

Энтони Тейлор. Фото thefa.com
Энтони Тейлор. Фото thefa.com.
Британский рефери будет работать на матче "Шахтер" – "Айнтрахт" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2b0/b10/5c62b0b101534.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2b0/b10/5c62b0b101534.jpg Футбол Матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 февраля в Харькове

Сегодня УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Айнтрахтом".

Обслуживать поединок будут британцы во главе с Энтони Тейлором. Он арбитр ФИФА с 2013 года и уже дважды работал на матче "горняков". На групповом этапе Лиги чемпионов-2015/16 Тейлор судил игру "ПСЖ" – "Шахтер" – 2:0. А в группе ЛЕ-2016/17 работал на поединке "Шахтер" – "Гент" – 5:0.

Кроме того, британский рефери был главным на поединке Лиги наций Чехия – Украина – 1:2, который прошел в сентябре прошлого года.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Айтрахт" состоится 14 февраля в Харькове. Начало встречи в 22.00.

Интересно, что перед матчем "Айнтрахт" попросил отдельную раздевалку для своих тренеров.  А также 20 футбольных мячей, три массажных стола, 120 бутылок воды и 50 кг льда, черный чай и кофе.

Ранее мы писали, что немецкие фаны прилетят в Харьков в сопровождении полицейских. УЕФА присудил матчу "Шахтер" – "Айнтрахт" высокий уровень риска. Связано это с тем, что болельщики "Айнтрахта" на предыдущем выездном матче Лиги Европы в Риме устроили беспорядки.

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Тег Лига Европы, Шахтер Донецк, арбитр, Айнтрахт

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Сегодня|Спорт

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