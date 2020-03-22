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"Бросьте Лигу чемпионов": президент французского клуба рассказал, как спасти внутренние чемпионаты

22 марта, 15:07

Александр Трикиша

Также он предложил аннулировать текущее положение во внутренних чемпионатах

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Ола выступил против продолжения еврокубкового сезона после завершения карантина из-за эпидемии коронавируса. Он считает, что это единственный способ спасти внутренние чемпионаты. Кстати, мы сообщали, что "Лион" перестал выплачивать футболистам зарплату во время карантина.

"Вы должны принимать решения, быть смелыми. Бросьте Лигу чемпионов, финалы Кубка и международные матчи. Просто сосредоточьтесь на чемпионатах, – сказал Ола в интервью RTL. – Если мы хотим сохранить Лигу 1, необходимо, чтобы она была закончена до 30 июня".

Интересно, что ранее Ола предложил обнулить чемпионат Франции и начать все с чистого листа, за что попал под критику не только других функционеров, но и футболистов, ведь "Лион" в текущем сезоне идет на седьмом месте и аннулирование сезона было бы ему только на руку.

А вот в еврокубках дела у "Лиона" идут намного лучше – в первом матче 1/8 финала французы на своем поле обыграли "Ювентус" со счетом 1:0.

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Ранее мы писали, что Лигу чемпионов и Лигу Европы доиграют: названы новые даты финалов с учетом коронавируса. Решающий матч ЛЧ-2020 планируют провести 27 июня, а Лиги Европы – тремя днями ранее.

Обзор матча "Лион" – "Ювентус":

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Лига чемпионов чемпионат Франции Лион Франция

Источник: Сегодня|Спорт

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