"Брюгге" – "Манчестер Юнайтед": где смотреть матч 1/16 Лиги Европы

Английский гранд "Манчестер Юнайтед", который, по мнению букмекеров, входит в тройку главных фаворитов на победу в Лиге Европы, сегодня сыграет на выезде с неуступчивым бельгийским "Брюгге". Начало поединка на стадионе "Ян Брейдель" в 19:55 по киевскому времени. В Украине этот матч покажет телеканал Футбол 2. Ранее мы писали, что фанаты "МЮ" не смогут посещать матчи "Челси" из-за гомофобных кричалок.

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Как команды идут по сезону

"Брюгге" попал в 1/16 финала второго европейского турнира из Лиги чемпионов. При этом группа у бельгийцев была отнюдь не подарок – испанский "Реал", французский "ПСЖ" и турецкий "Галатасарай". Да, "черно-синие" не смогли добыть ни одной победы, но чего только стоит ничья 2:2 с мадридцами, когда по ходу встречи на "Сантьяго Бернабеу" гости вели 2:0 за счет дубля Эммануэля Бонавентуре. "ПСЖ" в Париже "Брюгге" тоже проиграл минимально – 0:1.

Только вот дома "черно-синие" чувствовали себя в еврокубках крайне неуверенно, ухитрившись пропустить восемь мячей от испанцев и французов. Зато не дали разгуляться "Галатасараю" – 0:0. В чемпионате Бельгии команда идет уверенно на первом месте, опережая "Гент" на 9 очков.

Что касается "Манчестер Юнйатед", то "дьяволы" Сульшера в чемпионате крайне не стабильны. Хотя в последних двух турах – с "Вулверхэмптоном" и "Челси" – сохранили свои ворота сухими, а лондонцам еще и два мяча отгрузили. Благодаря этому МЮ прекратил свое падение, поднялся на седьмое место, а от четвертого его отделяют всего три очка. На групповой стадии Лиги Европы манкунианцы достаточно легко выиграли свою группу с "АЗ Алкмаром", "Партизаном" и "Астаной".

И хоть в Казахстане "Манчестер Юнйатед" уступил 1:2, это не сильно расстроило тренера англичан, так как играл практически молодежный состав.

Кадровая ситуация

Оле-Гуннар Сульшер сообщил перед матчем с "Брюгге", что в состав возвращается защитник Виктор Линделеф, пропустивший матч с "Челси" из з-за болезни, а вот полузащитник Скотт МакТомини и форвард Мэйсон Гринвуд остались в Манчестере. Он также сообщил журналистам, что по-прежнему не может рассчитывать на Поля Погба и Маркуса Рэшфорда.

У "Брюгге" кадровая ситуация не столь сложная, как у "Манчестера", но Диатта, Ван дер Бремпт и Баджи не тренируются в общей группе.

История противостояний

Дважды МЮ и "Брюгге" встречались друг с другом. И оба раза победу праздновали англичане, причем встречи состоялись в рамках квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2015/2016. В Британии матч завершился со счетом 3:1, а на выезде – 4:0.

Что говорят букмекеры

Аналитики контор отдает небольшое предпочтение "Манчестер Юнйатед", на его победу можно ставить с коэффициентом 2,40, на выигрыш бельгийцев и на ничейный исход – 3,10. Самые популярные исходы – 1:1 – 5,50 и выигрыш англичан со счетом 1:0 – 5,80.

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